Семак о работе в сборной России: «Я тренер «Зенита», поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть хороший тренер»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Сергей Семак ответил на вопрос о том, хочет ли он возглавить сборную России.

– Хотите ли вы поработать в сборной России? Есть такая цель?

– Я – тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко.

У сборной есть свой тренер, хороший, – сказал Семак.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forever 77
Ответ Циник Петербургский
Дискуссию на тему "хороший ли тренер Карпин" прошу считать открытой ;)
Над этим и правда можно поразмышлять, но то что лучше Семака это факт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Прикажут и пойдешь холоп по Пугачевой. в сборную...никто и спрашивать не будет, тем более одни и те же типы из одного города управляют....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
В нынешних геополитических условиях переход на должность тренера сборной нельзя рассматривать как повышение или надёжное продолжение тренерской карьеры.

Отсутствие официальных матчей, сомнительные товарняки, неминуемый перекос в сторону игр с азиатскими клубами, смена поколений и кризис с комплектованием самой сборной РФ.

Зачем это Богданычу?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol Belov
это самый глупый вопрос, какой только можно было бы задать в нынешних условиях... ну, разве что еще, типа - а вы не хотели бы со сборной России попасть на следующей ЧМ?... ага, не хотел бы, но придется ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Дискуссию на тему "хороший ли тренер Карпин" прошу считать открытой ;)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий