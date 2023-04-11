Семак о работе в сборной России: «Я тренер «Зенита», поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть хороший тренер»

Сергей Семак ответил на вопрос о том, хочет ли он возглавить сборную России.

– Хотите ли вы поработать в сборной России? Есть такая цель?

– Я – тренер « », и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко.

У сборной есть свой тренер, хороший, – сказал .