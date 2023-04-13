Романцев об ошибке Филимонова в матче с Украиной: «Я потерял сознание, был как робот. Хотелось застрелиться, из окна броситься. Не дай бог кому-то пережить»
Олег Романцев потерял сознание после ошибки Александра Филимонова в матче с Украиной.
В октябре 1999 года Россия и Украина сыграли вничью в «Лужниках» (1:1) в матче квалификации Евро-2000, и россияне не попали на чемпионат Европы.
Россия вела в счете, но на 88-й минуте после удара Андрея Шевченко со штрафного с фланга Филимонов закинул мяч в свои ворота.
– Матч с Украиной. Что вы испытывали? Эта 88-я минута... Такой нечеловеческой тишины на стадионе я не слышал никогда. Мне страшно представить, что творилось внутри у вас.
– А ты не поверишь, если я расскажу. Я без сознания [был], ничего не помню, когда это случилось. Мне говорят, что я встал и пошел. Я потерял сознание, был как робот. И потом говорят, что игра не закончилась. А я пошел как лунатик.
– Вы не контролировали себя.
– Нет. Пришел в себя в комнатушке, мне там коньяк дают, Вячеслав Иванович стоит (Колосков, экс-президент РФС. – Sports.ru). Мне всегда везло на людей, которые были со мной рядом.
– Одному такое пройти невозможно?
– Да можно, только хотелось застрелиться или из окна броситься.
– Знакомое чувство.
– Не дай бог кому-то это пережить, – сказал бывший тренер сборной России в беседе с Леонидом Слуцким.
Филимонов об автоголе в матче с Украиной: «Хотел поймать мяч. Начал выбрасывать, когда уже понимал, что могу залететь с ним в ворота»
Андрей Шевченко: «Гол в ворота Филимонова не был случайным. Мы много работали над стандартами»
Представляю что в Англии или Испании сделали бы с кипером в такой ситуации...
Кстати, как там Кариус поживает?
Ошибка Филимонова одна из самых диких в футболе. Нет смысла его оправдывать. Чисто его косяк.
При чем здесь Ковтун, Бышовец... Может еще Ленин виноват? Ведь не соверши большевики переворот, то и матч Россия - Украина был невозможен. Играла бы Российская Империя против Галиции и Шевченко бы играл за нас и вынес мяч с ленточки, спасая Филимонова...
Так, что Ковтуна винить бессмысленно.
Гусин, Калитвинцев, Ващук, Дмитрулин
В воротах Шовковский, который попадал в топ10 на золотой мяч, в атаке Шева-Ребров, а это страшный сон любой команды мира тогда был.
Правда это не помогло ни тем, ни тем, и обе сборные смотрели турнир по тв.
Валера тогда гол забил . Конец эпохи надежд