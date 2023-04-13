Романцев об ошибке Филимонова в матче с Украиной: «Я потерял сознание, был как робот. Хотелось застрелиться, из окна броситься. Не дай бог кому-то пережить»

Теги Леонид Слуцкий Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев Александр Филимонов Футбол

Олег Романцев потерял сознание после ошибки Александра Филимонова в матче с Украиной.

В октябре 1999 года Россия и Украина сыграли вничью в «Лужниках» (1:1) в матче квалификации Евро-2000, и россияне не попали на чемпионат Европы.

Россия вела в счете, но на 88-й минуте после удара Андрея Шевченко со штрафного с фланга Филимонов закинул мяч в свои ворота.

– Матч с Украиной. Что вы испытывали? Эта 88-я минута... Такой нечеловеческой тишины на стадионе я не слышал никогда. Мне страшно представить, что творилось внутри у вас.

– А ты не поверишь, если я расскажу. Я без сознания [был], ничего не помню, когда это случилось. Мне говорят, что я встал и пошел. Я потерял сознание, был как робот. И потом говорят, что игра не закончилась. А я пошел как лунатик.

– Вы не контролировали себя.

– Нет. Пришел в себя в комнатушке, мне там коньяк дают, Вячеслав Иванович стоит (Колосков, экс-президент РФС. – Sports.ru). Мне всегда везло на людей, которые были со мной рядом.

– Одному такое пройти невозможно?

– Да можно, только хотелось застрелиться или из окна броситься.

– Знакомое чувство.

– Не дай бог кому-то это пережить, – сказал бывший тренер сборной России в беседе с Леонидом Слуцким.

Филимонов об автоголе в матче с Украиной: «Хотел поймать мяч. Начал выбрасывать, когда уже понимал, что могу залететь с ним в ворота»

Андрей Шевченко: «Гол в ворота Филимонова не был случайным. Мы много работали над стандартами»

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77 комментариев

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CherenkovF
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Не меньшую роль сыграл автогол Ковтуна и работа Бышовца в 1998 году, так что одного вратаря ругать - глупо, хоть и в нашем стиле
В каком нашем стиле?
Представляю что в Англии или Испании сделали бы с кипером в такой ситуации...
Кстати, как там Кариус поживает?
Ошибка Филимонова одна из самых диких в футболе. Нет смысла его оправдывать. Чисто его косяк.
При чем здесь Ковтун, Бышовец... Может еще Ленин виноват? Ведь не соверши большевики переворот, то и матч Россия - Украина был невозможен. Играла бы Российская Империя против Галиции и Шевченко бы играл за нас и вынес мяч с ленточки, спасая Филимонова...
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Gonzo754
Я орал от радости после этого гола, не получилось тогда попасть на матч, хоть и живу в Москве. Да, россияне были близки к победе, но всё решили две личности, два гения — один из них Филимонов.
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Алексей Сацкив
Ответ Трусики в крови
Я ушёл в другую комнату, и разрыдался. Запустил фифа 1998 и раскатал украину в салат раз 5 подряд.
Даааааа!!! Same shit
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Andrew Kolevatykh
Ответ &_Bishep_&
На 88 мин, когда путевка на ЧЕ у тебя в кармане, а у соперника кроме как рассчитывать на стандарт, других шансов особо и нет, то желательно вот такие штрафные не привозить. Украинец стоял на бровке лицом к трибунам, зачем это превращать в шанс?
Очень легко рассуждать задним числом. Нюанс в том, что никто не всомнит сотни матчей, где штрафной в 40 метрах от ворот в конце матча был не реализован и ничего не решал.
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Абдулов Алексей
Ответ Artem Piatkov
Враньё это всё Хорватия в 1997 прошла Украину с помощью судьи (несправедливо незасчитанного гола Шевченко) Дошли до 1/2 ЧМ в итоге
В чём помощь была? Там же вроде 3:1 по сумме двух матчей. Было бы 3:2. Всё равно бы Хорватия прошла дальше.
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Абдулов Алексей
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Не меньшую роль сыграл автогол Ковтуна и работа Бышовца в 1998 году, так что одного вратаря ругать - глупо, хоть и в нашем стиле
Нет, нам, по итогу что 0:0, что 0:1 с исландцами - разницы ни какой. По дополнительным показателям мы бы всё равно были позади Франции и Украины.
Так, что Ковтуна винить бессмысленно.
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Shkvarka
Ответ Artem Piatkov
Украине та ошибка Филимонова на пользу не пошла)) Не менее ужасная ошибка Шовковского и вылет от Словении в стыках (1:2; 0:0) Дома не отыгрались, так как был сильный снег, что ограничивало технику Шевченко и Реброва...
1:2 и 1:1 Ребров забил с пеналя
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Romuliq
Ответ London.is.blue
Сумасшедший состав у Украины был тогда. Как можно под такую команду поставить тренировать Сабо🥴 По итогу Динамо было одной из лучших команд Европы, а сборная посмешищем, которое не могло никуда выйти, ну разве что Филимонову закинуть для мемов и истории. Шовковский, Гусин, Калитвинцев, Ващук, Дмитрулин, Ребров, Шева - таким составом можно было в плей-офф крупных турниров рубится.
ТОПАРИ)))))

Гусин, Калитвинцев, Ващук, Дмитрулин
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окечуква
Как по мне, это были сильнейшие Россия и Украина за весь пост-советский период. Раньше и позже у обеих сборных были сильнее отдельные персоналии, но так чтобы общий солидный уровень - только в конце 90-х. Состояние оцепенения после ляпа Филимонова помню как будто это было вчера.
+3
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Б81
Был на стадионе , в глазах потемнело...ребята рядом сели и за голову схватились.
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Трусики в крови
Ответ WelcomeBackPURE
Украине вообще ничего не помогло тогда и сейчас не поможет ))
Телевизор выключи. Речь совсем о другом.
+1
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Борис(Марсель)
Ответ Удар Кержакова
чемпион по приплетанию! 🏆 🥇 🏆
Ты прав. Я забыл, что спорт вне политики.
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Трусики в крови
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Не меньшую роль сыграл автогол Ковтуна и работа Бышовца в 1998 году, так что одного вратаря ругать - глупо, хоть и в нашем стиле
Но какого красавца ковтун положил.
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Pigmalion
Ответ Fruscol
Ну там размазано было на 90 минут и 11 человек. Здесь сконцентрировано в один момент и в одном игроке. Поэтому здесь острее.
Ну паненка Смолова тогда еще.
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Трусики в крови
Ответ j-rich
Единственный раз когда я заплакал из за футбольного матча. В тот день мы сделали ремонт, пригласили гостей, была абсолютная уверенность в победе🤧...
Я ушёл в другую комнату, и разрыдался. Запустил фифа 1998 и раскатал украину в салат раз 5 подряд.
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Дима Зезуль
Ответ London.is.blue
Не знаю, как российская, но украинская точно была сильнейшей, ведь почти все игроки были из Динамо, которое шумело на всю Европу. В воротах Шовковский, который попадал в топ10 на золотой мяч, в атаке Шева-Ребров, а это страшный сон любой команды мира тогда был. Правда это не помогло ни тем, ни тем, и обе сборные смотрели турнир по тв.
Украинская сборная как обычно, и в итоге даже на турнир не попадает
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Spaten
В метро тишина стояла, когда домой ехали
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45_percent
Ответ bel01
Страшное воспоминание. Лучшая сборная России в истории. И тут такое. Мне кажется, дуэт комментаторов повлиял на это. Смешно, но это тот же дуэт комментировал финал ОИ-1998 по хоккею Россия-Чехия, где мы тоже были сильнее, но почему-то проиграли. В сети ещё ходил анекдот "в матче, который комментировал Виктор Гусев, проиграли обе команды". Бред, но ВСЕГДА, когда Гусев комментировал, наши сборные - и по футболу, и по хоккею - проигрывали безнадёжно важные матчи.
Например, во Франции, ага. Бред, но наша сборная всегда сливала ключевые матчи и Гусев тут ни причём
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Fruscol
Ответ Бислан Наврузов
Марибор. Здесь роковая ошибка одного человека,там все 90 минут игроки на овощей похожи были
Ну там размазано было на 90 минут и 11 человек. Здесь сконцентрировано в один момент и в одном игроке. Поэтому здесь острее.
+2
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London.is.blue
Ответ &_Bishep_&
Может в силу возраста восприятие было такое, но по мне Россия 1999 года, самая сильная и зрелищная сборная за все время. В 2008 очень удачно к Евро на физический ПИК вышли и это хватило на 2,5 матча , а сборная ОИР была очень играющая и уверенная.
Не знаю, как российская, но украинская точно была сильнейшей, ведь почти все игроки были из Динамо, которое шумело на всю Европу.
В воротах Шовковский, который попадал в топ10 на золотой мяч, в атаке Шева-Ребров, а это страшный сон любой команды мира тогда был.

Правда это не помогло ни тем, ни тем, и обе сборные смотрели турнир по тв.
+7
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Вадим Черентаев
Ответ rarog
Действительно, какой ужас-сыграть вничью в футбольном матче. Хорошо,что сегодня не происходит ничего ужасного в Украине
на украине
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Max Semenik
Ответ j-rich
Единственный раз когда я заплакал из за футбольного матча. В тот день мы сделали ремонт, пригласили гостей, была абсолютная уверенность в победе🤧...
Я лично был как контуженный, утратил чувство реальности происходящего.
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Сибирский литовец
А потом Филя перешёл … в Динамо Киев .
Валера тогда гол забил . Конец эпохи надежд
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Tomas Nepotrebko
Ответ j-rich
Единственный раз когда я заплакал из за футбольного матча. В тот день мы сделали ремонт, пригласили гостей, была абсолютная уверенность в победе🤧...
у меня истерика до слез была после Испании в 2018-м)
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Вадим Черентаев
Ответ Tille
Хорошо когда никнейм так здорово отражает сущность человека.
как с тобой люди общаются? форточку открыть не просят?
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