Олег Романцев потерял сознание после ошибки Александра Филимонова в матче с Украиной.

В октябре 1999 года Россия и сыграли вничью в «Лужниках» (1:1) в матче квалификации Евро-2000, и россияне не попали на чемпионат Европы.

Россия вела в счете, но на 88-й минуте после удара со штрафного с фланга Филимонов закинул мяч в свои ворота.

– Матч с Украиной. Что вы испытывали? Эта 88-я минута... Такой нечеловеческой тишины на стадионе я не слышал никогда. Мне страшно представить, что творилось внутри у вас.

– А ты не поверишь, если я расскажу. Я без сознания [был], ничего не помню, когда это случилось. Мне говорят, что я встал и пошел. Я потерял сознание, был как робот. И потом говорят, что игра не закончилась. А я пошел как лунатик.

– Вы не контролировали себя.

– Нет. Пришел в себя в комнатушке, мне там коньяк дают, Вячеслав Иванович стоит (Колосков, экс-президент РФС. – Sports.ru). Мне всегда везло на людей, которые были со мной рядом.

– Одному такое пройти невозможно?

– Да можно, только хотелось застрелиться или из окна броситься.

– Знакомое чувство.

– Не дай бог кому-то это пережить, – сказал бывший тренер сборной России в беседе с Леонидом Слуцким.

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