Смертин про гол Шевченко Филимонову: «Я винил себя прежде всего. Карпин мне напихал после фола»

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил о голе в ворота Александра Филимонова в матче против сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.

– Наверное, все запомнят этот матч как ошибку Филимонова. Но я читал, что ты винишь себя за фол, с которого забили.

– По меньшей мере я разделял ответственность с . В этом эпизоде я, конечно, не имел права касаться [украинского игрока]. Более того, там был с другой стороны. Можно было вдвоем отобрать мяч.

Кстати, после того как я нарушил, как раз Валера мне напихал. Сказал: ну что ты делаешь, зачем ты нарушаешь здесь. Я подумал про себя еще в эти какие-то доли секунды: не первый раз и не последний, ничего страшного.

А все потом как в замедленном кино. Казалось бы, сколько там – 40-45 метров до ворот. И как в замедленной съемке, когда Саша Филимонов сначала принял решение отбить мяч. Ты, наверное, знаешь, почему это произошло? У него была возможность перевести, а потом он просто-напросто решил его поймать. И это, на мой взгляд, от такой самоуверенности, уверенности в своих силах, потому что весь цикл он провел безошибочно. Он один из лучших в нашей сборной был.

Это был такой эпизод болезненный для меня, потому что.... впервые в жизни ты выходишь на матч и понимаешь, что выиграешь, просто вопрос времени, на какой минуте ты забьешь гол. И вот как раз победа над французами, а потом над исландцами на «Динамо» вселили такую уверенность, что мы выходили в следующих матчах и понимали, что выиграем. Как и в этом матче. Это не вопрос самоуверенности, просто уверенности и командного духа.

– Что творилось после матча в твоей душе, в раздевалке?

– Ну я себя винил прежде всего за этот эпизод. Саша Филимонов, я помню, зашел, извинился и накрыл голову полотенцем. Я помню, я уже вернулся из душа, один из последних, – он так и продолжал сидеть.

Я этот эпизод не помню, но Дима Хлестов рассказывал, что зашел Пал Палыч Бородин, который курировал сборную, и, дабы отвлечь нас от этой трагедии, драмы скорее, начал рассказывать нам анекдоты. Но никто его, естественно, не поддержал. Как была гробовая тишина, так она и продолжалась.

– А кто-то еще что-то говорил, игроки, тренер?

– Нет, все молчали абсолютно. Ну а что можно было ожидать после такой трагедии, – сказал Смертин в разговоре с в программе «Открытый показ».

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