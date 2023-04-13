Роман Нагучев: «В России старших принято уважать просто так. Говорят: «Он старший. Слушайся». А он, может, с ума сошел. Жизнь изменится, когда будут уважать и молодых»

Роман Нагучев считает главной проблемой российского футбола конфликт поколений.

– Ты говорил, что главная проблема нашего футбола – люди. Объясни.

– В российском футболе очень много людей, которые мыслят категориями, которыми не мыслит уже никто. Вообще никто. И есть молодые, очень амбициозные, перспективные ребята. Со свежим подходом к делу.

И вот они сталкиваются с людьми, которые стареют, понимают, что их время заканчивается, и пытаются его продлить. Конфликт отцов и детей – это нормальный жизненный процесс. Так происходит смена поколений. Она всегда очень плохо устроена с точки зрения взаимоотношений. Всегда конфликт. Но его нельзя избегать.

В России – не только в футболе, а вообще – принято уважать старших просто так, из-за возраста. Доходит до того, что если старший тебя посылает на ### [на хрен], то ты идешь. И так вообще все у нас. Это передается из поколения в поколение. Тебе говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел. В этой борьбе с домостроем ты сдаешься.

Русский футбол – невероятно перспективен. Есть супермного возможностей сделать его крутым, особенным. Но есть клубы, в которых задача сделать что-то умное, интересное, доверить молодым управление хоть какими-то вещами – полностью отсутствует.

Эти люди тормозят важный процесс жизнедеятельности.

– Когда умные сменят конформистов?

– Никогда. Потому что молодые в борьбе со стариками и старой модой превращаются в этих же стариков.

– Без шансов?

– Очень мало шансов. Есть исключения, но их немного. Это такой тяжелый процесс, когда ты, пытаясь что-то доверить молодому, нагружаешь его своими представлениями о том, как на самом деле правильно. Когда нас воспитывают родители, они воспитывают нас так, как воспитывали их. Как правило, они не говорят нам: «Ром, узнавай жизнь и выясни, что для тебя лучше. У нас своя жизнь была. Посмотрим, какую проживешь ты».

Так и должен развиваться российский клуб. Новый руководитель не должен быть похож на предыдущего. А если он и будет похож, то это должен быть естественный процесс. Но у нас не так. Ни в чем.

– То есть футбол изменится, когда изменится уклад жизни в стране?

– Да. Жизнь изменится, когда будут уважать не только старших, а еще и молодых. У нас же «Ты че, самый умный?» – это оскорбление. Кому это обычно говорят? Молодому, – сказал комментатор « » в интервью Sports.ru.

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева