Роман Нагучев: «В России старших принято уважать просто так. Говорят: «Он старший. Слушайся». А он, может, с ума сошел. Жизнь изменится, когда будут уважать и молодых»

Теги премьер-лига Россия Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Роман Нагучев считает главной проблемой российского футбола конфликт поколений.

– Ты говорил, что главная проблема нашего футбола – люди. Объясни.

– В российском футболе очень много людей, которые мыслят категориями, которыми не мыслит уже никто. Вообще никто. И есть молодые, очень амбициозные, перспективные ребята. Со свежим подходом к делу.

И вот они сталкиваются с людьми, которые стареют, понимают, что их время заканчивается, и пытаются его продлить. Конфликт отцов и детей – это нормальный жизненный процесс. Так происходит смена поколений. Она всегда очень плохо устроена с точки зрения взаимоотношений. Всегда конфликт. Но его нельзя избегать.

В России – не только в футболе, а вообще – принято уважать старших просто так, из-за возраста. Доходит до того, что если старший тебя посылает на ### [на хрен], то ты идешь. И так вообще все у нас. Это передается из поколения в поколение. Тебе говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел. В этой борьбе с домостроем ты сдаешься.

Русский футбол – невероятно перспективен. Есть супермного возможностей сделать его крутым, особенным. Но есть клубы, в которых задача сделать что-то умное, интересное, доверить молодым управление хоть какими-то вещами – полностью отсутствует.

Эти люди тормозят важный процесс жизнедеятельности.

– Когда умные сменят конформистов?

– Никогда. Потому что молодые в борьбе со стариками и старой модой превращаются в этих же стариков.

– Без шансов?

– Очень мало шансов. Есть исключения, но их немного. Это такой тяжелый процесс, когда ты, пытаясь что-то доверить молодому, нагружаешь его своими представлениями о том, как на самом деле правильно. Когда нас воспитывают родители, они воспитывают нас так, как воспитывали их. Как правило, они не говорят нам: «Ром, узнавай жизнь и выясни, что для тебя лучше. У нас своя жизнь была. Посмотрим, какую проживешь ты».

Так и должен развиваться российский клуб. Новый руководитель не должен быть похож на предыдущего. А если он и будет похож, то это должен быть естественный процесс. Но у нас не так. Ни в чем.

– То есть футбол изменится, когда изменится уклад жизни в стране?

– Да. Жизнь изменится, когда будут уважать не только старших, а еще и молодых. У нас же «Ты че, самый умный?» – это оскорбление. Кому это обычно говорят? Молодому, – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.ru.

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева

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115 комментариев

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Дима Дин
Ответ выходец из убежища
У молодого мозг лучше работает (это научно доказанный факт, с возрастом когнитивные способности деградируют) и он ещё может измениться. У старшего же каких-то изменений уже, скорее всего, не будет, так как люди с возрастом обычно становятся консервативнее.
Нет таких примеров ,что бы мудак стал нормальным
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Оригинальный Ник
Фигню сказал. Понимаю зачем (надо как-то зарабатывать популярность среди молодняка), но всё равно фигню сказал
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Red Line
Ответ TJ tigra
У нас везде так. Много старших с ума посходили.
вся госдурка, и вся верхняя палата этого шапито. про бункер и говорить не стоит, с ним всё ясно.
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Red Line
Ответ Павел Пеньков
Люди начну уважать законы, когда законы начнут уважать людей. И не будет для разных людей разных законов
а ещё когда закон будет применяться ко всем, без исключений. но это время, похоже, на 1/6 части суши не наступит на нашем веку(
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Максим Прокофьев
Ответ Поцелуй Оздоева
Уважать уровень достатка? Это пять.
Он вроде бы уточнил, что нажитого честным путём и перечислил достаток в совокупности с прочими достижениями... Итог труда, умственного и физического и должен быть мерилом успешности, всё человек правильно сказал а ты вырвал из контекста и насмехаешься
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Julius Nwosu
Опа. А я то всегда думал, что надо уважать людей по поступкам и по результатам их деятельности.
Мне всё равно на возраст своих подчинённых. Либо ты профи и даёшь результат, либо ты балбес. Не важно какой балбес, старый или молодой. И да, за всю свою жизнь встречал много дураков и молодых среди них было, ничуть не меньше чем старых. Так что Нагучев балбес, в его случае молодой. А например Уткин, балбес уже старый (для этой индустрии).
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Бобынин
Геронтофилия, и как следствие геронтократия, давняя болезнь России.
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Кино Музыка
Может вначале что-то сделать, а потом предъявлять?
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Максим Прокофьев
Ответ old folk
Мне показалось, или Роман вообще не про футбол?)
Тебе показалось...
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Максим Прокофьев
Ответ Альтависта
Ну какие-то старики у нас и правда с ума сошли...
Справедливости ради и у них там старые тоже поехали умом, а народы страдают из-за этих амбициозных шизофреников
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Don Merzavez
Дурак с возрастом не становится умнее, он становится старым дураком.
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KozlikX
а если ты сам дурак и не понимаешь к чему прислушиваться надо, а к чему нет
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Мощные ягодицы Азара
Какое он имеет право так высказываться про Василия! То что с возрастом Уткин стал позволять себе больше необдуманных высказываний, совершенно не значит, что он сошел с ума!
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Александр Сачков
Ответ Ivan Balashov
Необязательно. Старики в целом не должны определять правила жизни для молодых. Геронтократия ни к чему хорошему не приводит.
А молодые вправе определять правила жизни для стариков?
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старые кеды
Ответ МТБ
Всё так. Давно замечено, что уважать человека за возраст нет никакого смысла, он ничего не гарантирует. Более того, уважение это такая вещь, которую нужно заслужить поступками. Культ начальства тоже не понимаю. В смысле окей, решение принимает конечный ответственный, но если он делает фигню, надо об этом говорить. А у нас позволяют начальству примазываться к успехам и сношать мозг за неудачи. Нужно менять эти нелепые устои в головах людей
сделал начальник фигню - ты ему сказал. сделал еще раз - ты ему еще раз сказал. на третий раз не скажешь. уволят.
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Поцелуй Оздоева
Ответ genowayy
Если этот уровень достигнут честным путем, а не тем, что у тебя муж зам. министра, то это действительно стоит уважать. Я знаю много людей, которые живут очень хорошо, занимаются бизнесом, и дошли этого честным путем.
Я с этим не спорю, но сама постановка очень интересная получилась. В таком случае можно уважать Ротенбергов.
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Francesc Fàbregas
Тоже всегда думал, с чего вдруг отношение к неадеквату через 50 лет должно измениться
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Александр Сачков
Ответ МТБ
Всё так. Давно замечено, что уважать человека за возраст нет никакого смысла, он ничего не гарантирует. Более того, уважение это такая вещь, которую нужно заслужить поступками. Культ начальства тоже не понимаю. В смысле окей, решение принимает конечный ответственный, но если он делает фигню, надо об этом говорить. А у нас позволяют начальству примазываться к успехам и сношать мозг за неудачи. Нужно менять эти нелепые устои в головах людей
А чтобы заслужить уважение поступками, нужен какой-никакой, но опыт, который приобретается обычно с возрастом и во всяком случае не за месяц и даже не за год.
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RWMen
Ответ Iuasamotu
Молодым нужно самим брать, а не ждать, когда их подпустят
Викингов и Бригаду пересмотрел?)
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RWMen
Ответ Ole Gunor
Спешу огорчить Нагучева, у нас вообще никто и никого не уважает, в принципе.
У вас-это у кого?
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Ole Gunor
Спешу огорчить Нагучева, у нас вообще никто и никого не уважает, в принципе.
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Togliattinec
Ответ Дима Дин
Может это ты несёшь дичь?я не вижу ничего с чем бы нельзя было согласиться с Ротенбергом.хотя он молодой ,а мне -59 лет.
ух ты, то есть с Ротенбергом можно согласиться, что матчи СКА идут на уровне с матчами топовых клубов НХЛ?
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eld_14
Ответ Ебздрогыч
Все по делу сказал. Уважать надо за поступки, за ум, а не за возраст. Если человек всю жизнь был дураком, то к старости он не поумнеет, просто будет старым дураком
Спасибо, капитан очевидность. Кто говорит обратное?
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Покерный Футбол
Ответ Ебздрогыч
Все по делу сказал. Уважать надо за поступки, за ум, а не за возраст. Если человек всю жизнь был дураком, то к старости он не поумнеет, просто будет старым дураком
Он не по делу сказал,потому что Нагучев сам недалекий человек. Старших уважают за возраст априори,при первой встречи,так сказать,это элементарная вежливость,так везде,именно потому что он старше,да. Ну, а дурак он или нет ты можешь узнать только через общение с этим человеком,и тут уже старого дурака никто уважать не будет,что логично. А говорить что у нас все уважают старших только потому что они старше это бред и очень поверхностное суждение.
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Iuasamotu
Молодым нужно самим брать, а не ждать, когда их подпустят
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