хотел бы, чтобы в Мир РПЛ было две команды из Санкт-Петербурга.

– «Тосно» стал вторым представителем Петербурга в Премьер-лиге. Идея развить клуб-конкурент « » в таком большом регионе не новая, но каждый раз она погибает.

– Думаю, вторая команда в Петербурге – это невозможно. Ведь какой лозунг у «Зенита»? Один город – одна команда. Когда появился «Тосно», мы вышли в и стали результаты показывать, я так понял, прессовали прилично. Как я слышал.

– Ты, как зенитовский воспитанник, с этим лозунгом согласен?

– От меня ничего не зависит, но мое мнение – для такого города одной команды на элитном уровне мало. Если бы была вторая команда в Петербурге в РПЛ, я бы с удовольствием там играл.

Все условия есть – стоит стадион « ». А это один из лучших стадионов! Качество поля сумасшедшее, я нигде лучше не играл. Думаю, любой зенитовец прошлых лет вам подтвердит. С « » не сравнится. На «Петровском» атмосфера супер.

В детстве, когда я шел на тренировку на малую Арену рядышком, это меня мотивировало. Говорил себе: буду здесь играть. И сыграл! За «Тосно», не за «Зенит». Все равно рад, – сказал нападающий «Факела».