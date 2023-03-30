Евгений Марков: «Вторая команда в Петербурге – невозможно. У «Зенита» лозунг: один город – одна команда. Когда «Тосно» показывал результаты в РПЛ, прессовали прилично, как я слышал»
Евгений Марков хотел бы, чтобы в Мир РПЛ было две команды из Санкт-Петербурга.
– «Тосно» стал вторым представителем Петербурга в Премьер-лиге. Идея развить клуб-конкурент «Зениту» в таком большом регионе не новая, но каждый раз она погибает.
– Думаю, вторая команда в Петербурге – это невозможно. Ведь какой лозунг у «Зенита»? Один город – одна команда. Когда появился «Тосно», мы вышли в РПЛ и стали результаты показывать, я так понял, прессовали прилично. Как я слышал.
– Ты, как зенитовский воспитанник, с этим лозунгом согласен?
– От меня ничего не зависит, но мое мнение – для такого города одной команды на элитном уровне мало. Если бы была вторая команда в Петербурге в РПЛ, я бы с удовольствием там играл.
Все условия есть – стоит стадион «Петровский». А это один из лучших стадионов! Качество поля сумасшедшее, я нигде лучше не играл. Думаю, любой зенитовец прошлых лет вам подтвердит. С «Газпром Ареной» не сравнится. На «Петровском» атмосфера супер.
В детстве, когда я шел на тренировку на малую Арену рядышком, это меня мотивировало. Говорил себе: буду здесь играть. И сыграл! За «Тосно», не за «Зенит». Все равно рад, – сказал нападающий «Факела».
Помню в 2007 году в магазине футбольной атрибутике спокойно продавался мерч Спартака, ЦСКА и тд, но со временем Газовые Воротилы развили такую ненависть к другим клубам и возведение в божества «питерской» команды, что теперь этого представить не возможно
Утопили Динамо СПБ, передав его Ротенбергу под мерзотнейший проект Сочи. Хотя я часто ездил в спортивный лагерь, где тренировалась молодежка Динамо и иногда наблюдал за их матчами, и возможно, болел бы за еще одну команду в Рос. футболе, кроме Спартака.
Хотя , почему в Москве 20 ФК , а СПБ не может быть и двух , при всех необходимых для этого условиях ?
Мне по слабости рассудка понять не дано !
Наверное, для этого нужно жить в Петербурге и понимать ситуацию изнутри