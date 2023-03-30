Евгений Марков: «Вторая команда в Петербурге – невозможно. У «Зенита» лозунг: один город – одна команда. Когда «Тосно» показывал результаты в РПЛ, прессовали прилично, как я слышал»

Теги Зенит Петровский премьер-лига Россия болельщики Факел Газпром Арена (Крестовский) Тосно Евгений Марков стадионы Матч ТВ Футбол

Евгений Марков хотел бы, чтобы в Мир РПЛ было две команды из Санкт-Петербурга.

– «Тосно» стал вторым представителем Петербурга в Премьер-лиге. Идея развить клуб-конкурент «Зениту» в таком большом регионе не новая, но каждый раз она погибает.

– Думаю, вторая команда в Петербурге – это невозможно. Ведь какой лозунг у «Зенита»? Один город – одна команда. Когда появился «Тосно», мы вышли в РПЛ и стали результаты показывать, я так понял, прессовали прилично. Как я слышал.

– Ты, как зенитовский воспитанник, с этим лозунгом согласен?

– От меня ничего не зависит, но мое мнение – для такого города одной команды на элитном уровне мало. Если бы была вторая команда в Петербурге в РПЛ, я бы с удовольствием там играл.

Все условия есть – стоит стадион «Петровский». А это один из лучших стадионов! Качество поля сумасшедшее, я нигде лучше не играл. Думаю, любой зенитовец прошлых лет вам подтвердит. С «Газпром Ареной» не сравнится. На «Петровском» атмосфера супер.

В детстве, когда я шел на тренировку на малую Арену рядышком, это меня мотивировало. Говорил себе: буду здесь играть. И сыграл! За «Тосно», не за «Зенит». Все равно рад, – сказал нападающий «Факела».

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11 комментариев

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евГений
Зенит только засчет этого лозунга и может фанбазу набирать, по другому никак.

Помню в 2007 году в магазине футбольной атрибутике спокойно продавался мерч Спартака, ЦСКА и тд, но со временем Газовые Воротилы развили такую ненависть к другим клубам и возведение в божества «питерской» команды, что теперь этого представить не возможно
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евГений
Ответ OldRedWhite
Да , пожалуй , теперь уже невозможно представить себе Динамо или какую-то другую команду в СПБ , ушли поколения болельщиков, которые к этому относились спокойно и даже с одобрением… Хотя , почему в Москве 20 ФК , а СПБ не может быть и двух , при всех необходимых для этого условиях ? Мне по слабости рассудка понять не дано ! Наверное, для этого нужно жить в Петербурге и понимать ситуацию изнутри
А что тут понимать? Здесь все, как и с выборами, все просто: режимные псы не любят конкуренции.

Утопили Динамо СПБ, передав его Ротенбергу под мерзотнейший проект Сочи. Хотя я часто ездил в спортивный лагерь, где тренировалась молодежка Динамо и иногда наблюдал за их матчами, и возможно, болел бы за еще одну команду в Рос. футболе, кроме Спартака.
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кuraakula belov
У Тосно всё было бы не безнадежно с идентичностью если бы они как в ФНЛ играли в Великом Новгороде, но регламент несправедливо суров. В Питере на них ходили, но совсем без фанатизма тысячи 3-4 кузьмичей, а идея сделать полноценно вторым клубом Спб команду без истории, позиционирующую себя как локальный клуб из райцентра Ленобласти, ну кому в городе такое на постоянке нужно?
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Любовь Мелехова
Ответ RomkiN
в РПЛ играли на Петровиче
Так у них своего стадиона не было.
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OldRedWhite
Да , пожалуй , теперь уже невозможно представить себе Динамо или какую-то другую команду в СПБ , ушли поколения болельщиков, которые к этому относились спокойно и даже с одобрением…
Хотя , почему в Москве 20 ФК , а СПБ не может быть и двух , при всех необходимых для этого условиях ?
Мне по слабости рассудка понять не дано !
Наверное, для этого нужно жить в Петербурге и понимать ситуацию изнутри
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catcher69
в 1.5 миллионном монтевидео более 40 команд в 3 дивизионах...потомучто мышление у людей не феодально-доисторическое...
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Любовь Мелехова
Ответ Shadow1882
Так и появился ФК Сочи, стоило лишь Динамо СПб выбить в кубке Зенит, увеличивая число болельщиков в городе
Тоже это вспомнила. И у клуба Динамо-СПб возможностей было больше для развития, чем у Тосно, да и история богаче.
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Shadow1882
Так и появился ФК Сочи, стоило лишь Динамо СПб выбить в кубке Зенит, увеличивая число болельщиков в городе
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RomkiN
Ответ Камбоджа Иванов
Передайте этому гению, что Тосно - это Ленинградская область, даже субъект другой.
в РПЛ играли на Петровиче
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PalPal
Было у отца три сына: старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе стал футболистом и играл за ФК Тосно из Ленинградской области.
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Камбоджа Иванов
Передайте этому гению, что Тосно - это Ленинградская область, даже субъект другой.
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