Куртуа о 2:0 с «Челси»: «Надеюсь, «Реал» не пожалеет, что не забил больше. 2-й матч будет сложным»
Тибо Куртуа хотел бы, чтобы «Реал» забил «Челси» больше двух голов.
«Учитывая игру в большинстве, остается ощущение, что можно было снять все вопросы в противостоянии. Но «Челси» теперь едет домой с ощущением, что сам мог забить в конце, когда удар накрыл Рюдигер.
Нас ждет очень тяжелый ответный матч, и я надеюсь, что мы не пожалеем о том, что не забили больше.
Сэйв [после удара Рюдигера] оказался очень важным. Если бы «Челси» сравнял счет, это могло бы стать для нас психологическим ударом. Я рад, что спас ворота.
Во втором тайме мы провели совершенный матч, но на последних минутах надо держать мяч, чтобы не позволить забить гол, который изменит расклад в противостоянии.
Мы должны отнестись ко второй игре так, словно в первой была ничья, так, как отнеслись к игре с «Барселоной» [в Кубке Испании]. Надо думать, что нужна победа. Если выходишь удерживать счет, можно внезапно проиграть 0:2. Надеюсь, мы хорошо начнем ответную игру, не как в прошлом году, забьем первыми и победим», – сказал вратарь «Реала» в эфире Movistar.
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