Куртуа о 2:0 с «Челси»: «Надеюсь, «Реал» не пожалеет, что не забил больше. 2-й матч будет сложным»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Антонио Рюдигер Футбол

Тибо Куртуа хотел бы, чтобы «Реал» забил «Челси» больше двух голов.

«Учитывая игру в большинстве, остается ощущение, что можно было снять все вопросы в противостоянии. Но «Челси» теперь едет домой с ощущением, что сам мог забить в конце, когда удар накрыл Рюдигер.

Нас ждет очень тяжелый ответный матч, и я надеюсь, что мы не пожалеем о том, что не забили больше.

Сэйв [после удара Рюдигера] оказался очень важным. Если бы «Челси» сравнял счет, это могло бы стать для нас психологическим ударом. Я рад, что спас ворота.

Во втором тайме мы провели совершенный матч, но на последних минутах надо держать мяч, чтобы не позволить забить гол, который изменит расклад в противостоянии.

Мы должны отнестись ко второй игре так, словно в первой была ничья, так, как отнеслись к игре с «Барселоной» [в Кубке Испании]. Надо думать, что нужна победа. Если выходишь удерживать счет, можно внезапно проиграть 0:2. Надеюсь, мы хорошо начнем ответную игру, не как в прошлом году, забьем первыми и победим», – сказал вратарь «Реала» в эфире Movistar.

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6 комментариев

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f0rmoceft
Куртуа затащит)
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Tibaut Curtois
Было бы эпично если Реал и Милан встретятся в финале, я и так не сомневаюсь в умении Карло анализировать ход поединка но если его пророчество сбудется то я офигею просто.
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Tibaut Curtois
Ответ белошип
Если Куртуа продолжит тащить,то у Реала будут неплохие шансы на 2лч подряд)
Если пройдут Сити то да, там самым не удобным соперником в финале может стать Наполи. А так пока что главный матч до финала это матч с Сити. Если конечно Челси или Бавария не совершат ремонтаду.
+1
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+1
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белошип
Если Куртуа продолжит тащить,то у Реала будут неплохие шансы на 2лч подряд)
+4
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+4
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Андрей Хенто
Абсолютно верные слова говорит Тибо, надо выходить на матч с таким настроем, что победа нужна именно в этом матче. Ну и многое будет зависеть от игры Тибо во второй игре, думаю работы у него будет предостаточно.
+13
-3
+10
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Пако
Спасибо Куртуа, он сыграл вполне надёжно.
+3
-1
+2
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