Куртуа о 2:0 с «Челси»: «Надеюсь, «Реал» не пожалеет, что не забил больше. 2-й матч будет сложным»

Тибо Куртуа хотел бы, чтобы «Реал» забил «Челси» больше двух голов.

«Учитывая игру в большинстве, остается ощущение, что можно было снять все вопросы в противостоянии. Но « » теперь едет домой с ощущением, что сам мог забить в конце, когда удар накрыл .

Нас ждет очень тяжелый ответный матч, и я надеюсь, что мы не пожалеем о том, что не забили больше.

Сэйв [после удара Рюдигера] оказался очень важным. Если бы «Челси» сравнял счет, это могло бы стать для нас психологическим ударом. Я рад, что спас ворота.

Во втором тайме мы провели совершенный матч, но на последних минутах надо держать мяч, чтобы не позволить забить гол, который изменит расклад в противостоянии.

Мы должны отнестись ко второй игре так, словно в первой была ничья, так, как отнеслись к игре с «Барселоной» [в Кубке Испании]. Надо думать, что нужна победа. Если выходишь удерживать счет, можно внезапно проиграть 0:2. Надеюсь, мы хорошо начнем ответную игру, не как в прошлом году, забьем первыми и победим», – сказал вратарь « » в эфире Movistar.