Асенсио продлит контракт с «Реалом» до 2027-го или 2028-го. Повлияло желание Анчелотти оставить Марко
Марко Асенсио продлит контракт с «Реалом» .
Стороны продолжают переговоры о продолжении сотрудничества. Ожидается, что клуб и игрок достигнут договоренности, сообщает The Athletic.
«Мы придем к соглашению», – заявил анонимный источник, участвующий в переговорах.
В «Реале» полагают, что Асенсио останется в клубе по окончании сезона. На ситуацию повлиял главный тренер мадридцев Карло Анчелотти, который несколько раз говорил клуб о желании сохранить Марко.
С полузащитником ведут переговоры о сроке действия нового контракта и зарплате. Считается, что новое соглашение будет рассчитано либо до 2027 года, либо до 2028-го.
Интерес к Асенсио проявляли неназванные клубы АПЛ, а также «Милан» и «Ювентус». Несмотря на это, игрок хочет остаться в «Реале».
Действующий контракт хавбека с «Мадридом» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
В прошлом сезоне 11 голов, 2 голевых. В этом уже 8 голов и 6 передач.