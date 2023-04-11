Асенсио продлит контракт с «Реалом» до 2027-го или 2028-го. Повлияло желание Анчелотти оставить Марко

Теги Милан Карло Анчелотти Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио продлит контракт с «Реалом» .

Стороны продолжают переговоры о продолжении сотрудничества. Ожидается, что клуб и игрок достигнут договоренности, сообщает The Athletic.

«Мы придем к соглашению», – заявил анонимный источник, участвующий в переговорах.

В «Реале» полагают, что Асенсио останется в клубе по окончании сезона. На ситуацию повлиял главный тренер мадридцев Карло Анчелотти, который несколько раз говорил клуб о желании сохранить Марко.

С полузащитником ведут переговоры о сроке действия нового контракта и зарплате. Считается, что новое соглашение будет рассчитано либо до 2027 года, либо до 2028-го. 

Интерес к Асенсио проявляли неназванные клубы АПЛ, а также «Милан» и «Ювентус». Несмотря на это, игрок хочет остаться в «Реале». 

Действующий контракт хавбека с «Мадридом» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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16 комментариев

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Игорь Новиков
при адекватной зарплате - хороший вариант.
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FootyfanaticRM
Для банки сойдет.Но ему вингер не к лицу после травмы,гораздо интереснее смотрелся бы в центре.
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Savarona25
Хорошая новость. Простая экономика: игрок, вполне годный для ротации и в отдельных матчах делающий разницу, уходит бесплатно (да еще и возможно к заклятым), а на его место нужна замена не менее чем за 30-40 млн, с непонятными перспективами (заиграет-не заиграет). Сезон длинный, матчей много, и Асенсио времени на поле хватит.
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Сикарио
Барселону позорил, в финале ЛЧ забивал
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M93
Асенсио пусть и нельзя назвать игроком старта, но он важная боевая единица для команды. Пользу приносит существенную даже выходя со скамейки.

В прошлом сезоне 11 голов, 2 голевых. В этом уже 8 голов и 6 передач.
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иц а мэн
развел гоев в руководстве, блистательная хуцпа асенсиоштейна
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Артур Анадян
Подающий надежды Марко
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eroppo
Ответ Предан Мадриду!!!
самый бесполезный футболист в мадридском Реале
Если брать все 90 минут пребывания на поле - возможно и не слишком полезный; если смотреть, как выходит на замену (и не барагозит при этом, что "я должен всегда быть в основе") - постоянно или гол, или пас, так что бесполезным его назвать можно только при зашкаливающем уровне ненависти (не факт, что обоснованной)
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Iker El Santo
хочется верить,что продление будет на условиях клуба(особенно по зарплате). иначе нет смысла
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vcaireac
Если Марко согласен на роль игрока ротации,то новость хорошая.Для глубины состава он не будет лишним,плюс свой испанец,в сборную вызывается...
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Дмитрий Калашников
не надо, пожалуйста!
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MK
молодец, теперь мало будет слухов про него)
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f0rmoceft
Отличная новость, даже выходя со скамейки приносит результат
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Dauren Zhalgasbayev
Эх, как бы я хотел чтобы он вернулся на уровень 2017 года, в начале сезона 17-18 был одним из лучших игроков в мире. Надо прибавлять в комбинационной игре, раз нету дрибблинга.
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Предан Мадриду!!!
самый бесполезный футболист в мадридском Реале
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дронреш
Хорошо, что так.
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