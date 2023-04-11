Асенсио продлит контракт с «Реалом» до 2027-го или 2028-го. Повлияло желание Анчелотти оставить Марко

Марко Асенсио продлит контракт с «Реалом» .

Стороны продолжают переговоры о продолжении сотрудничества. Ожидается, что клуб и игрок достигнут договоренности, сообщает The Athletic.

«Мы придем к соглашению», – заявил анонимный источник, участвующий в переговорах.

В « » полагают, что Асенсио останется в клубе по окончании сезона. На ситуацию повлиял главный тренер мадридцев , который несколько раз говорил клуб о желании сохранить .

С полузащитником ведут переговоры о сроке действия нового контракта и зарплате. Считается, что новое соглашение будет рассчитано либо до 2027 года, либо до 2028-го.

Интерес к Асенсио проявляли неназванные клубы АПЛ, а также « » и « ». Несмотря на это, игрок хочет остаться в «Реале».

Действующий контракт хавбека с «Мадридом» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.