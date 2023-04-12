Бензема забил 7 голов за 4 последних матча. В ЛЧ – 4 мяча за последние 3 игры
Карим Бензема забил в трех из последних четырех матчей.
Форвард «Реала» открыл счет на 21-й минуте игры с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов, добив мяч в сетку после сэйва Кепы
За последние 4 игры француз отметился 7 голами. Ранее он оформил два хет-трика подряд – с «Вальядолидом» (6:0) и «Барселоной» (4:0). «Вильярреалу» (2:3) забить не удалось.
За 3 последних матча в Лиге чемпионов у Бензема 4 гола: два – в первой игре с «Ливерпулем» в 1/8 финала, еще один – в ответной.
Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.
«Реал» – «Челси». 1:0 – Бензема забил на 21-й. Онлайн-трансляция
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