Бензема забил 7 голов за 4 последних матча. В ЛЧ – 4 мяча за последние 3 игры

Теги Карим Бензема Челси Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кепа Аррисабалага Футбол

Карим Бензема забил в трех из последних четырех матчей.

Форвард «Реала» открыл счет на 21-й минуте игры с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов, добив мяч в сетку после сэйва Кепы

За последние 4 игры француз отметился 7 голами. Ранее он оформил два хет-трика подряд – с «Вальядолидом» (6:0) и «Барселоной» (4:0). «Вильярреалу» (2:3) забить не удалось.

За 3 последних матча в Лиге чемпионов у Бензема 4 гола: два – в первой игре с «Ливерпулем» в 1/8 финала, еще один – в ответной.

Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Челси». 1:0 – Бензема забил на 21-й. Онлайн-трансляция

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5 комментариев

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Даниил Гутин
Ответ Kanan Jarrus
на второй зм пошел, хотя пешеход из команды мбаппе отыграется на клермонах
А вот если б Бензема сыграл на ЧМ, то шансы были бы
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Artem Piatkov
Главный тащер Реала в атаке после ухода Роналду
+1
-1
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Андрей Хенто
Не поражал ворота соперника на групповом этапе, приберег свои голы для плэй-офф и снова тащит Мадрид, прекрасен.
+10
-1
+9
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Kanan Jarrus
на второй зм пошел, хотя пешеход из команды мбаппе отыграется на клермонах
+8
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distress of ignorance
Хорош Биг Бенз!
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