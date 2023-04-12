Роналд Куман: «Барселона» – это качество игры и хорошая оборона, они пропустили всего девять мячей. Чемпионство всегда заслуженно»

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Футбол

Роналд Куман считает, что Барселона заслуживает стать чемпионом в сезоне Ла Лиги.

«С тех пор, как команда была чемпионом, прошло уже несколько сезонов. «Барселона» – это качество игры и хорошая оборона. Они пропустили всего девять мячей в свои ворота.

Поэтому все заслуженно. Чемпионство всегда заслуженно, и чемпион должен это отпраздновать», – сказал бывший главный тренер «Барселоны», возглавляющий сборную Нидерландов.

Каталонская команда с отрывом в 13 очков от «Реала» находится на первом месте в таблице Ла Лиги.

9 комментариев

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Ramil Usmanov
Вот этот рыжий недотренер лучше бы вообще не упоминал о нынешней Барсе.
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Skotinas
Ответ rigobersong
Барселона лучший клуб в мире!:)
С возвращением) В отпуске был?
+3
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Raul14
Ответ ljolik888
Барселона - чемпион . Как долго мы этого ждали .
скажите спасибо Нэгрейре))
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-4
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Raul14
видели мы качество с жироной)) уахахаха
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Вова Гаврилов
Да уж по игре разница колоссальная
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ljolik888
Барселона - чемпион . Как долго мы этого ждали .
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EminenceGrise
Поставьте Куману пожалуйста песню "Без тебя"
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Alexlagodny
Ребята, а у вас есть еще какие нибудь новости кроме что Куман сказал? Может быть другие тоже что-то говорят интересное? ))
+2
-3
-1
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rigobersong
Барселона лучший клуб в мире!:)
+14
-7
+7
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