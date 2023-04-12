Роналд Куман: «Барселона» – это качество игры и хорошая оборона, они пропустили всего девять мячей. Чемпионство всегда заслуженно»

Роналд Куман считает, что Барселона заслуживает стать чемпионом в сезоне Ла Лиги.

«С тех пор, как команда была чемпионом, прошло уже несколько сезонов. « » – это качество игры и хорошая оборона. Они пропустили всего девять мячей в свои ворота.

Поэтому все заслуженно. Чемпионство всегда заслуженно, и чемпион должен это отпраздновать», – сказал бывший главный тренер «Барселоны», возглавляющий сборную Нидерландов.

Каталонская команда с отрывом в 13 очков от «Реала» находится на первом месте в таблице .