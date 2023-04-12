Лукаку о 2:0 с «Бенфикой»: «Прекрасный результат против такой сильной команды. У «Интера» были шансы забить еще»

Теги Интер Бенфика Лига чемпионов УЕФА Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку доволен победой «Интера» над «Бенфикой» (2:0).

Команды провели первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы сыграли умно, были шансы забить еще. Но 2:0 против такой сильной команды – прекрасный результат».

О своем голе с 11-метрового

«Пенальти – это исключительно концентрация. Я никогда никого не слушаю перед 11-метровыми, даже партнеров», – сказал нападающий «Интера».

«Интер» неожиданно уложил «Бенфику» в гостях: не пропустили, забили 2 и забрали первую победу за месяц

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6 комментариев

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Тюменец
Лукаку никак форму не наберёт. Вроде и старается, и условия для него создают, а весь сезон Интер, считай, без него катит.
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Михаил Стентор
Даёшь миланский полуфинал, чтоб олдскулы заболели.
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ConorNite
Просто уничтожили Бенфику. Довольно слаженный матч. Великолепная игра в защите, отличная концентрация. Мы почти в полуфинале. Ромелу набирает постепенно форму. Это радует. Даже если с пенальти. Вся команда молодцы. Дальше - крепкая Монца
FORZA INTER
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дронреш
Но пенальти он забил
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дронреш
Были... если б не было Лукаку
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Fark
Сейчас самое главное в ответной игре не сыграть в в "свою" игру последнего месяца, а то Бенфика накажет
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