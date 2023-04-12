Лукаку о 2:0 с «Бенфикой»: «Прекрасный результат против такой сильной команды. У «Интера» были шансы забить еще»

Ромелу Лукаку доволен победой «Интера» над «Бенфикой» (2:0).

Команды провели первый матч 1/4 финала чемпионов.

«Мы сыграли умно, были шансы забить еще. Но 2:0 против такой сильной команды – прекрасный результат».

О своем голе с 11-метрового

«Пенальти – это исключительно концентрация. Я никогда никого не слушаю перед 11-метровыми, даже партнеров», – сказал нападающий «Интера».

«Интер» неожиданно уложил «Бенфику» в гостях: не пропустили, забили 2 и забрали первую победу за месяц