Лукаку о 2:0 с «Бенфикой»: «Прекрасный результат против такой сильной команды. У «Интера» были шансы забить еще»
Ромелу Лукаку доволен победой «Интера» над «Бенфикой» (2:0).
Команды провели первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы сыграли умно, были шансы забить еще. Но 2:0 против такой сильной команды – прекрасный результат».
О своем голе с 11-метрового
«Пенальти – это исключительно концентрация. Я никогда никого не слушаю перед 11-метровыми, даже партнеров», – сказал нападающий «Интера».
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