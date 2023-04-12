Мхитарян о 2:0 с «Бенфикой»: «Один из лучших матчей «Интера» в сезоне. Мы сыграли очень умно»

Генрих Мхитарян оценил победу «Интера» над «Бенфикой» (2:0).

Команды провели первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы сыграли очень умно. Знаем, как играть такие матчи. Мы приехали сюда за победой, сражались и помогали друг другу на каждом участке поля. Теперь надо как следует насладиться этой победой, но понимаем, что нам нужен еще один отличный матч, чтобы выйти в полуфинал.

Это был один из лучших наших матчей в этом сезоне. Мы доминировали на каждом участке поля и помогали друг другу. Это принесло плоды.

Спасибо Брозовичу и Барелле. Без них, пожалуй, пришлось бы труднее. Они мозг команды и двигают нас вперед», – сказал полузащитник «Интера».

«Интер» неожиданно уложил «Бенфику» в гостях: не пропустили, забили 2 и забрали первую победу за месяц