Бастони – лучший игрок матча «Бенфика» – «Интер»: «Сделал голевую передачу, а другая его подача привела к пенальти»

Алессандро Бастони признан лучшим игроком матча «Бенфика» – «Интер» (0:2).

Защитника миланцев назвали лучшим технические наблюдатели УЕФА по итогам первого матча 1/4 финала чемпионов.

«Блестяще играл в обороне. Когда возникала необходимость, поднимался в полузащиту, когда требовала ситуация, успешно играл в пас и практически не терял мяч.

Сделал голевую передачу, а другая его подача привела к 11-метровому», – отметили наблюдатели.

«Интер» неожиданно уложил «Бенфику» в гостях: не пропустили, забили 2 и забрали первую победу за месяц