Бастони – лучший игрок матча «Бенфика» – «Интер»: «Сделал голевую передачу, а другая его подача привела к пенальти»

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Алессандро Бастони признан лучшим игроком матча «Бенфика» – «Интер» (0:2).

Защитника миланцев назвали лучшим технические наблюдатели УЕФА по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Блестяще играл в обороне. Когда возникала необходимость, поднимался в полузащиту, когда требовала ситуация, успешно играл в пас и практически не терял мяч.

Сделал голевую передачу, а другая его подача привела к 11-метровому», – отметили наблюдатели.

«Интер» неожиданно уложил «Бенфику» в гостях: не пропустили, забили 2 и забрали первую победу за месяц

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2 комментария

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ПапаКарлито
Ответ Барсик Юрана
Лучшим был Мбапе
Нет лучшим был пешеход GOAT
0
-2
-2
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Барсик Юрана
Лучшим был Мбапе
+1
-1
0
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