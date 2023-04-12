Симоне Индзаги: «Интер» мало что позволил «Бенфике». Парни сыграли великолепно, наслаждаемся вечером»

Теги Интер Симоне Индзаги высшая лига Португалия Бенфика серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги похвалил «Интер» после выездной победы над «Бенфикой» (2:0).

«Отличное выступление, мы усердно работали, много передвигались, действовали решительно и теперь наслаждаемся вечером. Но также мы понимаем, что это лишь первые 90 минут.

Мы очень хорошо потрудились в обеих фазах игры и мало что позволили сделать «Бенфике». Парни сыграли великолепно. Но к ответной игре нельзя подходить несерьезно.

Давайте не забывать, что у нас было три матча без побед, но мы заслуживали в них большего. Это означало, что нам нужно работать больше, и сегодня мы это увидели.

Не стоит забывать, что у нас был третий выезд за последние шесть матчей, многие футболисты ездили в сборные. Это не оправдание, но парням пришлось стиснуть зубы. Только у «Интера» такой жесткий календарь.

Я доволен футболистами, они всегда при мне работали как сумасшедшие. Критика – это нормально, я достаточно воспитанный для того, чтобы ее выслушать, разобраться и двигаться дальше», – сказал главный тренер «Интера» в эфире Sky Sport Italia.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bata
Ответ леннорыч-абрамович
Спустя 13 лет один из итальянских клубов выйдет в финал ЛЧ. Не верится! UPD: почему-то совсем забыл про Ювентус
А Юаентус и Рома это не итальянские команды?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Joey Ramone
думаешь домашних матчей 2 будет?
плюс домашний матч в полуфинале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Chyngyz Orozaliev
Каррагер с Анти поставили на Бенфику) мда знатоки
Так все думали что победит Бенфика , учитывая в какой форме Интер особенно
Задним умом говорить как ты сейчас все сильны
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psixyec
Ответ Joey Ramone
думаешь домашних матчей 2 будет?
Да: ответный матч в ЛЧ против Бенфики и ответный матч в Кубке Италии против Джувы – оба в Милане.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Ответ psixyec
Вот уж от кого точно не ожидал, так это от Симоне. Победа на классе, как говорится. Если не начудят в ответке в обоих домашних матчах, то можно считать сезон успешным, несмотря на неудачу в чемпионате.
думаешь домашних матчей 2 будет?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Ответ леннорыч-абрамович
Спустя 13 лет один из итальянских клубов выйдет в финал ЛЧ. Не верится! UPD: почему-то совсем забыл про Ювентус
и правильно сделал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chyngyz Orozaliev
Каррагер с Анти поставили на Бенфику) мда знатоки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bunyod Turgunov
Почему-то я верю что Интер выйдет в финал ЛЧ. Как говорится кубки выигрывает защита а защита у Интера самый топовый среди Бенфики, Наполи и Милана. Удачи Интеру
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
internazionale_nerazzurri
Действительно каждый игрок полностью отдавался отдельно взятой ситуации. Глаза горели, ноги в великолепных подкатах чисто в мяч впивались прям. Не знаю что за аномалия происходит в чемпионате, но Симоне действительно включает по всей видимости новые рычаги именно в Кубковых поединках. Запас после этой победы имеется. Дома нужно доводить все до конца. Верим в лучшее. Команда сыграла хорошо. Если так выйдет, что приберут к своим рукам кубок лиги и дойдут, как можно дальше в лч, закроют глаза на итоги в чемпионате, конечно, необходимо место в зоне лч, но с таким необычным тренером магом можно и замахнуться и на выход в финал, где автобус переиграет условный Сити или Реал?) ладно это все фантазия и ничего более. ВЕРЮ В МИЛАНСКОЕ ДЕРБИ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Торотадзе
Очень неожиданный рез. Худший матч Бенфики за долгое время и то же самое со знаком плюс от Интера
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Крайне неожиданный результат.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Perfetto
Ответ леннорыч-абрамович
Спустя 13 лет один из итальянских клубов выйдет в финал ЛЧ. Не верится! UPD: почему-то совсем забыл про Ювентус
ну да, два финала Юве забыл)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovsyankin
Интер гении, хотят выйти в ЛЧ через ЛЧ, а не через чемпионат 👍🏻
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Perfetto
по игре 0-1, выиграли больше и толтко плюс от этого. кузенов поздравляю! Итальянцы в финале ЛЧ почти реальность
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
По мне это сенсация
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psixyec
Ответ леннорыч-абрамович
Спустя 13 лет один из итальянских клубов выйдет в финал ЛЧ. Не верится! UPD: почему-то совсем забыл про Ювентус
Потому что Джувку никто всерьёз не воспринимает, было очевидно, что Реал тогда заберёт трофей.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Спустя 13 лет один из итальянских клубов выйдет в финал ЛЧ. Не верится!
UPD: почему-то совсем забыл про Ювентус
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Индзаги - кубковый доминатор
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psixyec
Вот уж от кого точно не ожидал, так это от Симоне. Победа на классе, как говорится. Если не начудят в ответке в обоих домашних матчах, то можно считать сезон успешным, несмотря на неудачу в чемпионате.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий