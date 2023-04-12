Симоне Индзаги: «Интер» мало что позволил «Бенфике». Парни сыграли великолепно, наслаждаемся вечером»

Симоне Индзаги похвалил «Интер» после выездной победы над «Бенфикой» (2:0).

«Отличное выступление, мы усердно работали, много передвигались, действовали решительно и теперь наслаждаемся вечером. Но также мы понимаем, что это лишь первые 90 минут.

Мы очень хорошо потрудились в обеих фазах игры и мало что позволили сделать «Бенфике». Парни сыграли великолепно. Но к ответной игре нельзя подходить несерьезно.

Давайте не забывать, что у нас было три матча без побед, но мы заслуживали в них большего. Это означало, что нам нужно работать больше, и сегодня мы это увидели.

Не стоит забывать, что у нас был третий выезд за последние шесть матчей, многие футболисты ездили в сборные. Это не оправдание, но парням пришлось стиснуть зубы. Только у «Интера» такой жесткий календарь.

Я доволен футболистами, они всегда при мне работали как сумасшедшие. Критика – это нормально, я достаточно воспитанный для того, чтобы ее выслушать, разобраться и двигаться дальше», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sport Italia.