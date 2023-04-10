Каррагер о ван Дейке: «Он был не просто лучшим защитником, но и лучшим игроком АПЛ наряду с де Брюйне 4 года. Неудачные сезоны были даже у Рио и Терри»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Неманя Видич Челси Джон Терри Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Вирджил ван Дейк соцсети Футбол

Джейми Каррагер назвал Вирджила ван Дейка одним из лучших игроков АПЛ.

Каррагер процитировал твит пользователя Football Tweet, критиковавшего ван Дейка: «Деградация ван Дейка – настоящее безумие. Его сравнивали с Терри, Компани, Рио и Видичем».

«Ван Дейк намного лучше Видича – он тоже был топ-игроком, но вы забыли его игру против Торреса?

У Рио [Фердинанда] и Джона Терри в карьере были неудачные сезоны в их карьере, как и у всех игроков – Вирджил сейчас проходит через то же самое.

Он был не просто лучшим защитником, но и лучшим игроком АПЛ вместе с Кевином де Брюйне в течение последних четырех лет. Никогда раньше мы не называли кого-либо из центральных защитников лучшим игроком лиги, что только подтверждает его уровень», – написал бывший защитник «Ливерпуля».

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23 комментария

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Игорь Мальвинский
Ответ red_devils
а сколько по настоящему топовых сезонов провёл ввд чтоб его хотя бы пробовать сравнивать с министром обороны сербии? реально интересно. точно знаю один- когда стали чемпионами. так. а ещё что было?
тоже задела эта фигня про Видимая??
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Евгений Ох
Ответ Доминатор3000
Сложнее оценить Видича. У сэра Алекса,топарями были и Джонс и Смоллинг. Видич крутой,спору нет. Но приход Ван Дейка,оказал КОЛОССАЛЬНОЕ влияние. С его приходом,они из команды которая много забивает и много пропускает,стали командой,забить которой стало подвигом почти. Да,всякое бывало,Астон Вилла как исключение.
С ним МЮ выиграл 5 титулов АПЛ и ЛЧ.
И дважды Видич брал награду "игрок сезона английской Премьер-лиги"
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SergeevArtemBaa
Ну помню Торреса, типа три гола в больше чем десяти матчах очных. Видич дважды назывался лучшим игроком сезона - это совершенно выдающийся результат. И да, однажды даже при наличии Роналду :)
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red_devils
Ответ _El Nino_
года 2 назад, это когда Ван Дейк с крестами лежал? До этого он был в топ на зм и гному уже чисто по приколу тогда дали этот мячик. Кто-то из ваших защитников когда то был вторым номинантом на зм?
ну нет же

https://www.sports.ru/football/blogs/3081858.html
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_El Nino_
Ответ red_devils
кстати по поводу цены тоже спорный аргмуент. возвращаемся к нашему харри. судя по его ценнику, он ваще топище))
года 2 назад, это когда Ван Дейк с крестами лежал? До этого он был в топ на зм и гному уже чисто по приколу тогда дали этот мячик. Кто-то из ваших защитников когда то был вторым номинантом на зм?
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dr. cage
Ответ Nikita S.
“Никогда раньше мы не называли кого-либо из ЦЗ лучшим игроком лиги»…. Интересно, кто стал лучшим игроком лиги в 08/09 и 10/11
Сейчас бы требовать от завистливого скузера Каряггеры, об голову которого Хаби Алонсо отрабатывал дальние удары, знания матчасти))
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red_devils
Ответ FanLFC
17/18,18/19,19/20,21/22 и в Саутгемптоне он зажигал, раз был продан из середняка в топ за 75 миллионов фунтов
кстати по поводу цены тоже спорный аргмуент. возвращаемся к нашему харри. судя по его ценнику, он ваще топище))
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Доминатор3000
Сложнее оценить Видича. У сэра Алекса,топарями были и Джонс и Смоллинг. Видич крутой,спору нет. Но приход Ван Дейка,оказал КОЛОССАЛЬНОЕ влияние. С его приходом,они из команды которая много забивает и много пропускает,стали командой,забить которой стало подвигом почти. Да,всякое бывало,Астон Вилла как исключение.
Ты прав , но сравнивать его с видичем как то глупо , сама команда тогда была машиной много лет и этому способствовали такие защитники как видич которые выбивали мяч с ног даже головой , виржил я не видел что бы такого сделал, и ливер сдулся в этом году
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FCSMfan
Если собрать все косяки Ван Дейка, то можно сделать такие же бодрые нарезки как у Макгваера.
Разница только в том, что Макгваера модно хейтить, а Ван Дайка модно хвалить.
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Nikita S.
“Никогда раньше мы не называли кого-либо из ЦЗ лучшим игроком лиги»….

Интересно, кто стал лучшим игроком лиги в 08/09 и 10/11
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Доминатор3000
Ответ Wasp 13
Да ну нет. С Вирджилом Ливерпуль получал четыре от Ромы, четыре от Реала, три от Барселоны. Забивали им без подвигов.
От Ромы пропускали,когда всё было решено ещё в первом матче.
Три от Барсы,ну там Месси и Суарес на Камп Ноу,эти всех били.
На Энфилде их задушили.
Реал это Реал.
Но простым смертным командам или топам в кризисе,забить им было очень тяжело.
Как болельщик Арсенала уверяю.
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kaviknat
Можно закрывать спор о лучшем защитнике АПЛ в истории. Своим сравнением Ван Дейка с Рио и Терри даже Каррагер подтверждает, что они выше уровнем. И да, мы помним не только игру Видича против Торреса, но и как пятится и встречает соперника "лучший защитник АПЛ всех времен"
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Wasp 13
Ответ Доминатор3000
Сложнее оценить Видича. У сэра Алекса,топарями были и Джонс и Смоллинг. Видич крутой,спору нет. Но приход Ван Дейка,оказал КОЛОССАЛЬНОЕ влияние. С его приходом,они из команды которая много забивает и много пропускает,стали командой,забить которой стало подвигом почти. Да,всякое бывало,Астон Вилла как исключение.
Да ну нет. С Вирджилом Ливерпуль получал четыре от Ромы, четыре от Реала, три от Барселоны. Забивали им без подвигов.
+5
-5
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red_devils
Ответ FanLFC
17/18,18/19,19/20,21/22 и в Саутгемптоне он зажигал, раз был продан из середняка в топ за 75 миллионов фунтов
прям все эти сезоны действительно топовая стата? я без подкола, реально интересно

просто я помню сезон (два года наза вроде бы) где наш харри по всем статам обходил ввд.
+3
-3
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карабашка
Полностью согласен.Две лучшие суперзвезды в АПЛ.Но ван Дейк после крестов так до конца и не восстановил свой уровень.
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FanLFC
Ответ red_devils
а сколько по настоящему топовых сезонов провёл ввд чтоб его хотя бы пробовать сравнивать с министром обороны сербии? реально интересно. точно знаю один- когда стали чемпионами. так. а ещё что было?
17/18,18/19,19/20,21/22 и в Саутгемптоне он зажигал, раз был продан из середняка в топ за 75 миллионов фунтов
+7
-3
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Доминатор3000
Сложнее оценить Видича.
У сэра Алекса,топарями были и Джонс и Смоллинг.
Видич крутой,спору нет.
Но приход Ван Дейка,оказал КОЛОССАЛЬНОЕ влияние.
С его приходом,они из команды которая много забивает и много пропускает,стали командой,забить которой стало подвигом почти.
Да,всякое бывало,Астон Вилла как исключение.
+12
-4
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dr. cage
Дивандейк один из самых распиаренных защей в истории..

Да, в отлаженной системе Клоппа, да на фоне Матипа и ещё каких то клоунов, он смотрелся местами впечатляюще, но как только система дала сбой, все встало на свои места..

Относительно средний защитник по уровню чуть выше Чигринского или Демичелиса..

Да и пик у него коротковат даже относительно скорострелов по типу Боатенга и Лангле.
+4
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Геннадий Тимченко
Ответ Bazilic
И ему хотели отдать зм Кому угодно, лишь бы не Месси
но Месси посмотрел грустными глазами... и дали опять ему🤷
+2
-2
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red_devils
а сколько по настоящему топовых сезонов провёл ввд чтоб его хотя бы пробовать сравнивать с министром обороны сербии?

реально интересно. точно знаю один- когда стали чемпионами. так. а ещё что было?
+19
-10
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Papa Paolo
Министр обороны Сербии - Видич.
+13
-4
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Bazilic
И ему хотели отдать зм
Кому угодно, лишь бы не Месси
+3
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Ман Сити
Никогда он не был топом, распиарили очень сильно. Он и раньше боялся идти в отбор и только пятился. Хотя и деградация, о которой говорит этот "эксперт" тоже есть. У физрука клопа все деградируют, поэтому он покупает по несколько напов каждый год.
+5
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