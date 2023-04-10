Каррагер о ван Дейке: «Он был не просто лучшим защитником, но и лучшим игроком АПЛ наряду с де Брюйне 4 года. Неудачные сезоны были даже у Рио и Терри»

Джейми Каррагер назвал Вирджила ван Дейка одним из лучших игроков АПЛ.

процитировал твит пользователя Football Tweet, критиковавшего ван Дейка: «Деградация ван Дейка – настоящее безумие. Его сравнивали с Терри, Компани, Рио и ».

«Ван Дейк намного лучше Видича – он тоже был топ-игроком, но вы забыли его игру против Торреса?

У Рио [ ] и в карьере были неудачные сезоны в их карьере, как и у всех игроков – Вирджил сейчас проходит через то же самое.

Он был не просто лучшим защитником, но и лучшим игроком вместе с Кевином де Брюйне в течение последних четырех лет. Никогда раньше мы не называли кого-либо из центральных защитников лучшим игроком лиги, что только подтверждает его уровень», – написал бывший защитник «Ливерпуля».