Каррагер о ван Дейке: «Он был не просто лучшим защитником, но и лучшим игроком АПЛ наряду с де Брюйне 4 года. Неудачные сезоны были даже у Рио и Терри»
Джейми Каррагер назвал Вирджила ван Дейка одним из лучших игроков АПЛ.
Каррагер процитировал твит пользователя Football Tweet, критиковавшего ван Дейка: «Деградация ван Дейка – настоящее безумие. Его сравнивали с Терри, Компани, Рио и Видичем».
«Ван Дейк намного лучше Видича – он тоже был топ-игроком, но вы забыли его игру против Торреса?
У Рио [Фердинанда] и Джона Терри в карьере были неудачные сезоны в их карьере, как и у всех игроков – Вирджил сейчас проходит через то же самое.
Он был не просто лучшим защитником, но и лучшим игроком АПЛ вместе с Кевином де Брюйне в течение последних четырех лет. Никогда раньше мы не называли кого-либо из центральных защитников лучшим игроком лиги, что только подтверждает его уровень», – написал бывший защитник «Ливерпуля».
И дважды Видич брал награду "игрок сезона английской Премьер-лиги"
https://www.sports.ru/football/blogs/3081858.html
Разница только в том, что Макгваера модно хейтить, а Ван Дайка модно хвалить.
Интересно, кто стал лучшим игроком лиги в 08/09 и 10/11
Три от Барсы,ну там Месси и Суарес на Камп Ноу,эти всех били.
На Энфилде их задушили.
Реал это Реал.
Но простым смертным командам или топам в кризисе,забить им было очень тяжело.
Как болельщик Арсенала уверяю.
просто я помню сезон (два года наза вроде бы) где наш харри по всем статам обходил ввд.
У сэра Алекса,топарями были и Джонс и Смоллинг.
Видич крутой,спору нет.
Но приход Ван Дейка,оказал КОЛОССАЛЬНОЕ влияние.
С его приходом,они из команды которая много забивает и много пропускает,стали командой,забить которой стало подвигом почти.
Да,всякое бывало,Астон Вилла как исключение.
Да, в отлаженной системе Клоппа, да на фоне Матипа и ещё каких то клоунов, он смотрелся местами впечатляюще, но как только система дала сбой, все встало на свои места..
Относительно средний защитник по уровню чуть выше Чигринского или Демичелиса..
Да и пик у него коротковат даже относительно скорострелов по типу Боатенга и Лангле.
реально интересно. точно знаю один- когда стали чемпионами. так. а ещё что было?
Кому угодно, лишь бы не Месси