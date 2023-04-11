Пулишич о «Реале»: «Челси» хочет взять реванш. Мы уверены в себе и уже обыгрывали их в прошлом»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич напомнил, что «Челси» уже обыгрывал «Реал», и потому уверен в команде.

«Кажется, будто мы играли с ними в каждом сезоне, что я провел здесь. Это большой клуб, мы с нетерпением ждем игры. Мы уже обыгрывали их в прошлом и готовы к новому вызову.

В прошлом сезоне победить могла любая из команд. Мы хотим взять реванш и надеемся, что победим. Придется обыгрывать хороших соперников, если хочешь выиграть Лигу чемпионов, так что мы готовы.

Мы уверены в себе, мы знаем, что у нас достаточно хорошие футболисты для того, чтобы пошуметь в этом турнире.

Я бы не хотел играть против «Челси» в ЛЧ. Мы сейчас в той же ситуации, что и в сезоне, когда выиграли турнир. У нас проблемы в чемпионате, и многие списывают нас со счетов. Вспомните, что было дальше в прошлый раз», – сказал хавбек.

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9 комментариев

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AnMe
Какая еще победа Челси?… у них тьма проблем… самоуверенность зашкаливает, не могут выиграть у слабых команд даже
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Aristokrat_13
Вы в АПЛ почти ото всех отлетаете, а тут целый Реал. Разгром будет
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MK
боюсь придется подождать насчет реванша)
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Леван Мкртчян
В прошлом году , кстати, была аномалия в этой паре.
Обе команды были намного убедительнее соперника именно в матчах на выезде, а не в домашних ( как это чаще бывает)
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Совесть Черданцева
Только тогда у вас тренер был Тухель, а сейчас Лэмпард, который, при всём уважении, тяготеет к статусу физрука
+1
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Raul14
Один аж 6 раз хотел взять реванш , не получилось не фартануло))
+8
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Mirhodi Mirfayziev
Ты кто такой давай до свидания
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-2
-2
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Алексей Фирстов
Реал сильнее, а у Челси много проблем!
+2
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Mechel**
В АПЛ уже пошумели. Сейчас все хотят с вами ещё раз сыграть.
+2
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