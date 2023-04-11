Пулишич о «Реале»: «Челси» хочет взять реванш. Мы уверены в себе и уже обыгрывали их в прошлом»

Кристиан Пулишич напомнил, что «Челси» уже обыгрывал «Реал», и потому уверен в команде.

«Кажется, будто мы играли с ними в каждом сезоне, что я провел здесь. Это большой клуб, мы с нетерпением ждем игры. Мы уже обыгрывали их в прошлом и готовы к новому вызову.

В прошлом сезоне победить могла любая из команд. Мы хотим взять реванш и надеемся, что победим. Придется обыгрывать хороших соперников, если хочешь выиграть чемпионов, так что мы готовы.

Мы уверены в себе, мы знаем, что у нас достаточно хорошие футболисты для того, чтобы пошуметь в этом турнире.

Я бы не хотел играть против « » в ЛЧ. Мы сейчас в той же ситуации, что и в сезоне, когда выиграли турнир. У нас проблемы в чемпионате, и многие списывают нас со счетов. Вспомните, что было дальше в прошлый раз», – сказал хавбек.