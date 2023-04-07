Аршавин о Пиняеве: «Заиграет по-сумасшедшему, если перейдет в более сильную команду. Ему нужно стремиться в европейскую топ-лигу»

Теги Локомотив Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сергей Пиняев Футбол

Андрей Аршавин оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева

– Пиняева называют самым талантливым игроком России с ваших времен. Согласны с такой оценкой? Если он не уедет – продолжит прогрессировать?

– В прошлом году называли Захаряна. Захарян, наверное, лучший игрок 2003 года рождения. Пиняев сейчас доказывает, что он лучший игрок 2004 года.

Будет ли прогрессировать? Пока он играл, то продолжал. Все зависит от желания.

Если перейдет в более сильную команду, заиграет по-сумасшедшему. Ну а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу, – сказал бывший футболист сборной России.

16 комментариев

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Фан Рубина
Так называемые "топ европейские лиги" - это деградация и конец карьеры почти без исключений. Уж кому, как не Аршавину об этом помнить, когда он на опыте и уровне из сильнейшей лиги мира - РПЛ издевался над английскими бей-беги днищами, пока не потерял мотивацию.
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VV Vvvv
На мой вкус ,у нас такого уровня игрока с конца 80х не было.Не знаю ,станет ли он звездой в Европе( слишком многое в один пазл сложиться должно), но лучше ему уезжать уже летом,если будет предложение из сильных лиг.
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Ковид 07.10.52
А я все думал, как этот тип играл в Арсенале...., что Ван Перси ему тумаков давал прямо на поле....оказывается, как сумасшедший...Пиняеву не надо слушать этого европейского неудачника....
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Andrew Petrov
Локо не продаст его пока он не достигнет в цене трех четырех педриньо,зажмут парня,но есть и плюс в том,что мы сможем видеть Сергея в рпл
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Антон Чугунов
Он в виду имел, конечно же, «Зенит»
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pavasaris
Ответ Аркадий Аркадич
У Пиняева комплекция пубертатного подростка. Его в АПЛ сожрут живьем.
Про Шаву так же говорили
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Аркадий Аркадич
Ответ Carrier
в Вулверхэмптон прямо сейчас на место регбиста барселонского, по 30 мин в матче
У Пиняева комплекция пубертатного подростка. Его в АПЛ сожрут живьем.
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СтасКарпов
Шава сам в тридцать почти уехал, и после звездного евро, а парня в 18 толкает. Варианта два: или зазвездит, или на лавке прочно сядет. Еще сезон в рпл точно не на вред карьере
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Кино Музыка
Игроков уровня Аршавина и Черенкова в этих поколениях нет.
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СтасКарпов
Дайте парню второй сезон (полный) себя показать!!! Или что, проброс для зенита? Дешевле купить? В европу можно конечно, дайте ему пофеерить!
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Честный контроль
Андрюша какими тo клишe и стереотипами говорить начал. Кто ему текст то пишет )
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Carrier
Ответ Alex1104
Небесспорно. Один-два неудачных матча и лавку полировать? То-то прогресс попрет из всех щелей. Попробовать было бы хорошо, но прям утверждать не стал бы.
в Вулверхэмптон прямо сейчас на место регбиста барселонского, по 30 мин в матче
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T622222
Сколько уже было подобных историй Закарян типа и по факту…..
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Alex1104
Небесспорно. Один-два неудачных матча и лавку полировать? То-то прогресс попрет из всех щелей.
Попробовать было бы хорошо, но прям утверждать не стал бы.
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Владислав Бондарчук
Вместо малкома пусть едет
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Молодой Френки
Пиняев должен отделиться как можно быстрее от этого сброда. Пока не затянуло
+10
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