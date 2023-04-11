Большой футбол возвращается в Пермь. «Амкар Пермь» сыграет два домашних матча подряд.

Теги Амкар натив Футбол

В рамках 19 и 20 туров Второй лиги пермский «Амкар» примет дома «Иртыш» и «Динамо» Барнаул.

Матч с «Иртышом» состоится в среду, 12 апреля в 16:30 по местному времени на стадионе «Звезда». 

Встреча с «Динамо» пройдет в это воскресенье, 16 апреля в 13:00.

На данный момент «Амкар« имеет в своем активе 36 очков и располагается на 2 месте в турнирной таблице. Отрыв от 1 строчки, которую занимает «Тюмень» составляет 4 очка. 

Билеты на матч доступны по ссылке.

Опубликовал Sports.ru

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