Месси признан лучшим игроком в истории финалов ЛЧ за победу над «МЮ» в 2011-м. Роналду – на 11-м месте (Squawka)

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Портал Squawka составил рейтинг лучших игроков финалов Лиги чемпионов за последние 20 лет.

В списке представлены лишь те футболисты, которые получали награду «игрок матча» по итогам финала.

20 лучших игроков финала Лиги чемпионов по версии Squawka:

1. Лионель Месси («Барселона», победа над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в 2011 году);

2. Зинедин Зидан («Реал», победа над «Байером» со счетом 2:1 в 2002 году);

3. Хави («Барселона», победа над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в 2009 году);

4. Стивен Джеррард («Ливерпуль», победа над «Миланом» (3:3, по пен. 3:2) в 2005 году);

5. Оливер Кан («Бавария», победа над «Валенсией» (1:1, по пен. 5:4) в 2001 году);

6. Дидье Дрогба («Челси», победа над «Баварией» (1:1, по пен. 4:3) в 2012 году);

7. Арьен Роббен («Бавария», победа над «Боруссией» со счетом 2:1 в 2013 году);

8. Анхель Ди Мария («Реал», победа над «Атлетико» со счетом 4:1 в 2014 году);

9. Гарет Бэйл («Реал», победа над «Ливерпулем» со счетом 3:1 в 2018 году);

10. Диего Милито («Интер», победа над «Баварией» со счетом 2:0 в 2010 году);

11. Криштиану Роналду («Реал», победа над «Ювентусом» (4:1) в 2017-м);

12. Стив Макманаман («Реал», победа над «Валенсией» (3:0) в 2000-м);

13. Андрес Иньеста («Барселона», победа над «Ювентусом» (3:1) в 2015-м);

14. Серхио Рамос («Реал», победа над «Атлетико» (1:1, по пен. 5:3) в 2016-м);

15. Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед», победа над «Челси» (1:1, по пен. 6:5) в 2008-м);

16. Деку («Порту», победа над «Монако» (3:0) в 2004-м);

17. Паоло Мальдини («Милан», победа над «Ювентусом» (0:0, по пен. 3:2) в 2003-м);

18. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», победа над «Тоттенхэмом» (2:0) в 2019-м);

19. Самюэль Это’О («Барселона», победа над «Арсеналом» (2:1) в 2006-м);

20. Филиппо Индзаги («Милан», победа над «Ливерпулем» (2:1) в 2007-м).

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