Тренер «Челси» Сальтор об увольнении Поттера: «Грэм проделал потрясающую работу. Я разочарован»

Тренер «Челси» Бруно Сальтор признался, что разочарован увольнением Грэма Поттера

После отставки с поста главного тренера «Челси» Сальтор был назначен временно исполняющим его обязанности. По словам , Поттер поддержал его в разговоре после увольнения.

«Конечно, я разочарован, потому что прогресс требует времени. Мы все знаем, в каком положении оказались, но размышления о прошлом сейчас не помогут. Я не знаю точно, что пообещали Грэму. Это был трудный день для всех нас – для персонала, для наших семей.

Думаю, Грэм проделал потрясающую работу. Игроки знают, каков Грэм как личность, и они возьмут на себя ответственность, как делали это с самого первого дня. Я жду, что они будут рядом с нами и поддержат нас.

[Уволить Поттера] – это решение клуба, и они попросили меня сделать шаг вперед, как профессионала, – что я и сделал. Все знают, что « » пытается построить долгосрочный проект. Грэм был частью этого, как и все мы. Я не думаю, что позиция клуба изменилась», – сказал Сальтор.