Тренер «Челси» Сальтор об увольнении Поттера: «Грэм проделал потрясающую работу. Я разочарован»

Теги Челси премьер-лига Англия Бруно Сальтор Грэм Поттер Футбол

Тренер «Челси» Бруно Сальтор признался, что разочарован увольнением Грэма Поттера

После отставки Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси» Сальтор был назначен временно исполняющим его обязанности. По словам Сальтора, Поттер поддержал его в разговоре после увольнения.

«Конечно, я разочарован, потому что прогресс требует времени. Мы все знаем, в каком положении оказались, но размышления о прошлом сейчас не помогут. Я не знаю точно, что пообещали Грэму. Это был трудный день для всех нас – для персонала, для наших семей.

Думаю, Грэм проделал потрясающую работу. Игроки знают, каков Грэм как личность, и они возьмут на себя ответственность, как делали это с самого первого дня. Я жду, что они будут рядом с нами и поддержат нас.

[Уволить Поттера] – это решение клуба, и они попросили меня сделать шаг вперед, как профессионала, – что я и сделал. Все знают, что «Челси» пытается построить долгосрочный проект. Грэм был частью этого, как и все мы. Я не думаю, что позиция клуба изменилась», – сказал Сальтор.

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6 комментариев

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tm5pvbngvj
Уже практически официально, Лемпард будет руководить командой до конца сезона
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AminO2
Тем временем, уже готовится к выходу в печать новый шедевр от Дж. Роулинг под названием
"Г. Поттер и Тайная Потрясающая Работа".
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Sevuska
Тренер пердива пусть работает в перидиве , но без Челси 👍
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Михаил Стентор
А трансферы делал Поттер? Или все же в большинстве своём руководство? Если первое, то скатертью дорожка. Если второе, мне кажется надо снять 50 очков и отправить в Шип.
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invincible
Слова поддержки друга, не удивительно
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Дмитрий Петров
Работа действительно потрясало
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