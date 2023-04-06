Тренер «Челси» Сальтор об увольнении Поттера: «Грэм проделал потрясающую работу. Я разочарован»
Тренер «Челси» Бруно Сальтор признался, что разочарован увольнением Грэма Поттера
После отставки Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси» Сальтор был назначен временно исполняющим его обязанности. По словам Сальтора, Поттер поддержал его в разговоре после увольнения.
«Конечно, я разочарован, потому что прогресс требует времени. Мы все знаем, в каком положении оказались, но размышления о прошлом сейчас не помогут. Я не знаю точно, что пообещали Грэму. Это был трудный день для всех нас – для персонала, для наших семей.
Думаю, Грэм проделал потрясающую работу. Игроки знают, каков Грэм как личность, и они возьмут на себя ответственность, как делали это с самого первого дня. Я жду, что они будут рядом с нами и поддержат нас.
[Уволить Поттера] – это решение клуба, и они попросили меня сделать шаг вперед, как профессионала, – что я и сделал. Все знают, что «Челси» пытается построить долгосрочный проект. Грэм был частью этого, как и все мы. Я не думаю, что позиция клуба изменилась», – сказал Сальтор.
"Г. Поттер и Тайная Потрясающая Работа".