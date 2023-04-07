Ковачич об отставке Поттера: «Проще уволить тренера, чем убрать 30 футболистов. Много изменений в клубе – плохая ситуация для Грэма»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Матео Ковачич Грэм Поттер Футбол

Матео Ковачич высказался об отставке Грэма Поттера и назначении Фрэнка Лэмпарда

Лэмпард возглавил «Челси», подписав договор с клубом до конца сезона

«Мы знаем его. Он уже был нашим тренером. То, что Фрэнк вернулся, – это хорошая новость.

Он попытается изменить наш сезон, который нельзя назвать хорошим. Мы должны быть честными сами с собой.

Проще уволить главного тренера, чем убрать 30 футболистов, но ответственность лежит и на нас тоже.

Нам нужно работать лучше и сказать спасибо Грэму Поттеру, который проделал хорошую работу.

В клубе произошло много изменений, это непросто, поэтому для него это тоже была плохая ситуация», – сказал полузащитник «Челси».

😱 Лэмпард вернулся в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?

6 комментариев

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Максим Черкашин
Ответ wonderful
Проще убрать Гарри, чем весь факультет.
Десять очков Пуффендую🦡😎
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Morning Again
Увольнение тренера - это только изменение на вершине айзберга. Клубу нужна большая перестройка и выходить она должна из решений качественного менеджмента. А в этом плане у Челси, как показывает этот, сезон большие проблемы.
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Felp
Причём набирали с учётом мнения тренера
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Михаил Стентор
Ответ Pitkin
30 футболистов, которым даже места в раздевалке не находится? Три состава уже. Ждём чистки.
Ага, а нападающих ноль
+5
0
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Pitkin
30 футболистов, которым даже места в раздевалке не находится? Три состава уже. Ждём чистки.
+2
0
+2
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wonderful
Проще убрать Гарри, чем весь факультет.
+9
-4
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