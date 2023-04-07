Ковачич об отставке Поттера: «Проще уволить тренера, чем убрать 30 футболистов. Много изменений в клубе – плохая ситуация для Грэма»

Матео Ковачич высказался об отставке Грэма Поттера и назначении Фрэнка Лэмпарда

Лэмпард возглавил «Челси», подписав договор с клубом до конца сезона

«Мы знаем его. Он уже был нашим тренером. То, что Фрэнк вернулся, – это хорошая новость.

Он попытается изменить наш сезон, который нельзя назвать хорошим. Мы должны быть честными сами с собой.

Проще уволить главного тренера, чем убрать 30 футболистов, но ответственность лежит и на нас тоже.

Нам нужно работать лучше и сказать спасибо , который проделал хорошую работу.

В клубе произошло много изменений, это непросто, поэтому для него это тоже была плохая ситуация», – сказал полузащитник « ».

😱 Лэмпард вернулся в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?