Ковачич об отставке Поттера: «Проще уволить тренера, чем убрать 30 футболистов. Много изменений в клубе – плохая ситуация для Грэма»
Матео Ковачич высказался об отставке Грэма Поттера и назначении Фрэнка Лэмпарда
Лэмпард возглавил «Челси», подписав договор с клубом до конца сезона
«Мы знаем его. Он уже был нашим тренером. То, что Фрэнк вернулся, – это хорошая новость.
Он попытается изменить наш сезон, который нельзя назвать хорошим. Мы должны быть честными сами с собой.
Проще уволить главного тренера, чем убрать 30 футболистов, но ответственность лежит и на нас тоже.
Нам нужно работать лучше и сказать спасибо Грэму Поттеру, который проделал хорошую работу.
В клубе произошло много изменений, это непросто, поэтому для него это тоже была плохая ситуация», – сказал полузащитник «Челси».
😱 Лэмпард вернулся в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?
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