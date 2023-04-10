Защитника «Монпелье» Сако заменили из-за судорог в матче с «Тулузой». Это вызвано обезвоживанием из-за поста в Рамадан

Защитника «Монпелье» Мамаду Сако заменили из-за судороги, вызванной обезвоживанием.

В матче 30-го тура «Монпелье» уступил «Тулузе» со счетом 1:2. Сако был заменен на 78-й минуте. По словам главного тренера команды Мишеля Тер-Закаряна, защитник был обезвожен из-за поста во время Рамадана.

«У него были судороги в обеих икрах. Во время Рамадана может наступить обезвоживание, особенно если недостаточно следить за питанием. Вдобавок было жарко», – сказал главный тренер «Монпелье».

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