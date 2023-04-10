Защитника «Монпелье» Сако заменили из-за судорог в матче с «Тулузой». Это вызвано обезвоживанием из-за поста в Рамадан

Теги Тулуза лига 1 Франция Монпелье Мамаду Сако Мишель Тер-Закарян Здоровье религия Питание Футбол

Защитника «Монпелье» Мамаду Сако заменили из-за судороги, вызванной обезвоживанием.

В матче 30-го тура «Монпелье» уступил «Тулузе» со счетом 1:2. Сако был заменен на 78-й минуте. По словам главного тренера команды Мишеля Тер-Закаряна, защитник был обезвожен из-за поста во время Рамадана.

«У него были судороги в обеих икрах. Во время Рамадана может наступить обезвоживание, особенно если недостаточно следить за питанием. Вдобавок было жарко», – сказал главный тренер «Монпелье».

Во Франции накажут судей за паузы на перекус во время Рамадана. Очень жестко

16 комментариев

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romaroman26
смешно
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joseph.kowalsky
От религии у людей невероятно сносит крышу. Истязают сами себя, якобы ради какого-то вымышленного персонажа.
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van basten
Ответ Artem Piatkov
Да не полезно это Не пить весь день, как по твоему почки должны выводить токсины?
Верой и молитвами
+2
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Георгий Михеев
Ну просто нереально целый день не пить, тем более при физической нагрузке. Я бы для спортсменов отменил все это.
+1
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Davron Tashkenbaev
Не знаю что именно случилось но держать пост тоже надо правильно уметь. например завтрак у нас делается в 4 часа ночи, но некоторые не могут, или случайно не могут встать или проснутся в это время и держат пост не едя и питья почти 20 часов. Вот таких случаях организм нагружается.
+3
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+3
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Давид Agabekyan
А были индивидумы, которые на тренера Нанта ругались. Вот вам подтверждение что это тупо опасно
+2
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Tigo_Volchara93
Интересно если кто-то из держащих пост умрет во время матча, из него сделают «героя» или «болвана»

P.s. Как-то случайно в инсте было наткнулся на видео, где мусульманский проповедник рассказывал как мужчинам воздерживаться от секса.
Ответ был таков: когда Аллах решит, тогда и произойдет семяизвержение, так что терпи.
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Н.Ф.
Макс Покровский вошёл в чат ©
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Гоп-стоп
Удивился узнать, что играет в Монпелье. В свое время подавал огромные надежды. Считали одним из главных талантов поколения.
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.ru
был бы праведником... ноги бы не свело
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Кокич
Никто не виноват. Это был его личный выбор.
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Artem Piatkov
Ответ Очки Дани Алвеса
Да как же так? Тут же один умник доказывал, что это полезно для организма!
Да не полезно это
Не пить весь день, как по твоему почки должны выводить токсины?
+4
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Artem Piatkov
Рамадан-драбадан
+5
-5
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Юрий Кечко
Ответ Геннадий Тёкин
Первый пошёл...
Тоже самое хотел написать
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Очки Дани Алвеса
Да как же так? Тут же один умник доказывал, что это полезно для организма!
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Геннадий Тёкин
Первый пошёл...
+11
-2
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