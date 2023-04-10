Кержаков о предложениях из РПЛ: «Из «Торпедо» звонил Геркус, я ответил, что не готов. Я бы просто бросился в омут, вряд ли вышло бы что-то хорошее»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Александр Кержаков Торпедо Ахмат Илья Геркус Футбол

Александр Кержаков рассказал, что у него было 2 предложения от клубов РПЛ осенью

– Осенью у вас было два предложения из РПЛ.

– Было одно конкретное предложение. Мы не сошлись только в бытовом вопросе: очень важно, чтобы семья была рядом, а в этом варианте это было проблематично (вероятно, имеется в виду «Ахмат», который в сентябре расстался с Андреем Талалаевым – Sports.ru). 

– «Торпедо»?

– Летом эти слухи витали вокруг меня – тогда у меня не было ни одного разговора с руководством «Торпедо». 

Где-то в середине октября мне позвонил Илья Геркус, который тогда уже стал президентом клуба. Я попросил дать мне время – нужно было понять, готов ли я вообще к работе в «Торпедо», можно ли уже разговаривать о чем-то конкретном. 

Не спал почти всю ночь. Ответил, что не готов. На старте сезона я внимательно следил за «Торпедо». Осенью уже почти не смотрел, не понимал качество состава – оно же изменилось, потому что в конце летнего трансферного окна пришло несколько футболистов. 

«Торпедо» начало набирать очки, но до конца первой части сезона оставалось всего пять матчей. Мне казалось, что новая смена тренера ничего не даст. Команда готовилась к сезону с одним тренером, потом пришел другой, сильно поменялся состав – я бы просто бросился в омут, вряд ли из этого вышло бы что-то хорошее. Поэтому предложил подождать до зимы – там бы провели предсезонку, разобрались с составом. Это не отказ, а здравый подход. 

В тот же вечер главным тренером «Торпедо» стал Талалаев. Видимо, мы с ним шли параллельно. Никаких претензий, нормальная ситуация, – сказал Кержаков в интервью Sports.ru.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре

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3 комментария

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Alex1104
Поэтому подписался на никому неизвестный проблемный клуб с Кипра...
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maks44
После его антивоенных высказываний вряд ли его в РПЛ позовут в ближайшее время.
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deadjoker
Тут работать придется же, губер не поддержит как в нижнем.
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