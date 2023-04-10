«Даже если тебя двумя пальцами будут держать – арбитр обязан назначить пенальти. ВАР не передает силу касания». Лепехин о судействе

Константин Лепехин высказался о работе ВАР в российском футболе

— Когда ввели ВАР, я сразу сказал: это хороший шанс для тренеров, которые могут хитрить. С помощью этой системы можно менять тактику игры. Любое падение в штрафной — судьи могут посмотреть монитор. А там, в штрафной, всегда есть контакт. Он может быть незначительным, но на видеоповторе видно, что рукой, допустим, футболист другого касается. Судья обязан назначать пенальти. Вот и все.

— То, что тренеры «Ростова» используют: у них уже 14 пенальти за чемпионат.

— Ну и молодцы, правильно делают. Я бы тоже такое практиковал, если бы была такая возможность. Но Во второй лиге, к сожалению, нет ВАР.

— Справедливости с этой системой стало меньше или больше?

— Скажем так, справедливости стало больше. Но это другая справедливость. Вот идет противоборство во время углового, есть контакт, кто-то кого-то держит. В штрафной всегда кто-то кого-то держит. Раньше футболист знал: за такое касание судья никогда не даст пенальти, и ему надо изловчиться, как-то этот мяч сыграть.

А сейчас, поскольку есть ВАР, нет смысла искать мяч. Ты только почувствовал контакт – сразу падаешь и кричишь. Судьи смотрят монитор. Там все это видно. Силу касания ВАР, естественно, не передает. По правилам арбитр обязан назначить пенальти. Даже если тебя двумя пальцами будут держать.

— Это то, что плохо. А что хорошо с ВАР?

— Ну вне игры, например. Много ошибок было раньше, судьи не успевали, предвзятость имела место. На ВАР все видно: есть офсайд или нет. В этом плане стало справедливо. Даже если арбитр хочет тебя прибить, а соперник забежал на метр во вне игры, ему тяжело засчитать такой гол. Приходится отменять.

А что касается единоборств в штрафной, выпрашивания пенальти – тут огромный простор для атакующей команды. И эти хитрости в рамках правил, получается.

— Еще многие моменты – одинаковые, а судят их по-разному.

— Я иногда смотрю на судей, мне их жалко. Есть моменты, где с одного повтора ясно: касание ноги сзади, надо давать пенальти. А он, бедный, стоит у монитора, 50 раз смотрит момент, и я понимаю, что на него давит что-то другое. Судье сложно назначить пенальти, он думает: если я его не назначу, смогу я это как-то объяснить? Поэтому они и ВАР смотрят три минуты.

В Европе судья посмотрел эпизод пять секунд, вынес вердикт – игра продолжается. У нас очевидные моменты – не спорные – разглядывают по три-пять минут. Наверное, у арбитра такая мысль: как бы эту руку не заметить? – сказал бывший защитник «Зенита», а ныне тренер «Ядра» из Санкт-Петербурга.