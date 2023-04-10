Осинькин о 2:1 с «Сочи»: «Крылья» заслужили победу. Сыграли добротно в плане ответственности, характера и мастерства»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Сочи Футбол

Игорь Осинькин объяснил, за счет чего «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ

«Мы понимали, что у нас не будет свежести, легкости, но нам надо было проявлять характер, потому что в таком сложном графике, с такими сильными командами мы показали энергозатратный футбол. И психологическое состояние было неидеальное, потому что мы недобрали очков.

Очень важно было показать себя мужчинами, квалифицированными футболистами. Не все у нас получалось со свежестью, но в плане ответственности, характера и определенного мастерства, считаю, мы провели добротный матч с нашей стороны. Мы заслужили эту победу», — сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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2 комментария

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samarskij-kuzmich
Соглашусь с Осинькиным. Проявили характер и победили. Меньше было провалов на фланге Горшкова. Меньше позволяли сопернику играть в своей штрафной. Как только позволили - сразу пропустили. Меньше валялся Сычевой, хотя опять не забил. Уверенной победой никак не назовёшь, но в целом неплохо.
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Магомед Саид Амирханов
Крылышки красавчики!!!
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