Осинькин о 2:1 с «Сочи»: «Крылья» заслужили победу. Сыграли добротно в плане ответственности, характера и мастерства»

Игорь Осинькин объяснил, за счет чего «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ

«Мы понимали, что у нас не будет свежести, легкости, но нам надо было проявлять характер, потому что в таком сложном графике, с такими сильными командами мы показали энергозатратный футбол. И психологическое состояние было неидеальное, потому что мы недобрали очков.

Очень важно было показать себя мужчинами, квалифицированными футболистами. Не все у нас получалось со свежестью, но в плане ответственности, характера и определенного мастерства, считаю, мы провели добротный матч с нашей стороны. Мы заслужили эту победу», — сказал главный тренер « ».