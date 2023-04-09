Юрген Клопп: «Несу полную ответственность за этот дрянной сезон. Мне бы столько не платили, если бы все было легко»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о неудачах клуба в текущем сезоне
На данный момент «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.
«Мне жаль наших болельщиков. Жаль, что этот сезон вышел не таким, как они хотели. Но он забудется. Для меня уже не важно то, что мы делали в прошлом году или тех, что были до него. Я несу полную ответственность за этот дрянной сезон. Все это – не очень здорово.
Одна из причин неудач – это нехватка уверенности в себе, это очевидно. Игроки мирового класса выступают на непонятном уровне. Все началось с травм и того, что футболисты слишком рано возвращаются на поле [после них]. Мы должны пройти через это, и у меня нет проблем с этим. Через 10-15 лет, когда я вспомню об этом сезоне, воспоминания не будут яркими, но я надеюсь, что мы сможем многому научиться и использовать этот опыт в следующем сезоне.
Но мы должны бороться с тем, что есть сейчас, и это тяжело. Если бы это было легко, мне бы не платили столько денег. Это невероятно странный сезон. Мы одержали две крупнейшие победы в своей истории, но через неделю уже не можем повторить успех», – сказал Клопп для Sky Sports.
Сегодня «Ливерпуль» дома сыграет с «Арсеналом» в матче 30-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 18:30 по московскому времени.
The Liverpool have shelled out £198 million to intermediaries since October 2015,
aligned with a total transfer spend of £668.1m
Man City – who spent £1.089bn since 2015 and whose £225.6m of payments to intermediaries
Man United spent £178.9m on agents and £1.026bn on transfers
Если выражаться образным языком, то наш Клопп - это фея, а наш Ливерпуль - золушка. Но любая сказка кончается. И рано или поздно карета вновь превращается в продырявленную тыкву, увы.
Не хочешь тренировать клуб-никто не заставляет