Юрген Клопп: «Несу полную ответственность за этот дрянной сезон. Мне бы столько не платили, если бы все было легко»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о неудачах клуба в текущем сезоне

На данный момент «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Мне жаль наших болельщиков. Жаль, что этот сезон вышел не таким, как они хотели. Но он забудется. Для меня уже не важно то, что мы делали в прошлом году или тех, что были до него. Я несу полную ответственность за этот дрянной сезон. Все это – не очень здорово.

Одна из причин неудач – это нехватка уверенности в себе, это очевидно. Игроки мирового класса выступают на непонятном уровне. Все началось с травм и того, что футболисты слишком рано возвращаются на поле [после них]. Мы должны пройти через это, и у меня нет проблем с этим. Через 10-15 лет, когда я вспомню об этом сезоне, воспоминания не будут яркими, но я надеюсь, что мы сможем многому научиться и использовать этот опыт в следующем сезоне.

Но мы должны бороться с тем, что есть сейчас, и это тяжело. Если бы это было легко, мне бы не платили столько денег. Это невероятно странный сезон. Мы одержали две крупнейшие победы в своей истории, но через неделю уже не можем повторить успех», – сказал Клопп для Sky Sports.

Сегодня «Ливерпуль» дома сыграет с «Арсеналом» в матче 30-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 18:30 по московскому времени.

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23 комментария

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Alimosha
В наш век загадывать что будет через 10-15 лет , такое себе. Дожить ещё надо
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Евгений Громов 22
Услышу ли когда нибудь такие слова от отечественных тренеров ? Чтоб сказал -Я виноват и я отвечу.
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Александр Попов
🤡
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vals1702
Клопп не при делах. Дело в деньгах ...
The Liverpool have shelled out £198 million to intermediaries since October 2015,
aligned with a total transfer spend of £668.1m
Man City – who spent £1.089bn since 2015 and whose £225.6m of payments to intermediaries
Man United spent £178.9m on agents and £1.026bn on transfers
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Buba
Ответ v.belorussky
ИМХО, зря наш Клопп так себя распинает. Наш Ливерпуль - это команда-середняк. То, что он сотворил - достойно увековечивания в истории. Но такое не может продолжаться вечно. Спад был ожидаем. Если выражаться образным языком, то наш Клопп - это фея, а наш Ливерпуль - золушка. Но любая сказка кончается. И рано или поздно карета вновь превращается в продырявленную тыкву, увы.
Не позорься, до гения в очках как ..... до Китая.
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v.belorussky
ИМХО, зря наш Клопп так себя распинает. Наш Ливерпуль - это команда-середняк. То, что он сотворил - достойно увековечивания в истории. Но такое не может продолжаться вечно. Спад был ожидаем.

Если выражаться образным языком, то наш Клопп - это фея, а наш Ливерпуль - золушка. Но любая сказка кончается. И рано или поздно карета вновь превращается в продырявленную тыкву, увы.
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vals1702
причина неудач команды - жадность ФСГ. Нужен новый владелец, а эти путь валят в Питтсбург.
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Юрий Р.
Хорошо слушать адекватный комментарий главного тренерана текущие положение команды в этом сезоне, надеюсь он и руководство извлечёт урок от текущих событий и в следующем сезоне Мы снова увидим непобедимый ЛИВЕРПУЛЬ!!!!
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Геннадий Роони
Ответ Buba
Последние 4 слова к тебе имеют прямое отношение.
умыл бубню
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Гегенпрессинг Рангника
Физрук поплыл, сегодня после поражения от Арсенала уволят
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Вадим Слуцкий
Клоппова победа. Пиррова победа.
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Buba
Ответ А.В.Бубнов
Клоп: «Несу полную чушь весь этот дрянной сезон. Мне бы столько не платили, если бы я не был ручной кабинетной коррупционеришкой без чести и достоинства»
Последние 4 слова к тебе имеют прямое отношение.
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Born is the King
Ливеру победы
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Snid
Ответ А.В.Бубнов
Клоп: «Несу полную чушь весь этот дрянной сезон. Мне бы столько не платили, если бы я не был ручной кабинетной коррупционеришкой без чести и достоинства»
Несу полную ответственность за 7:0.
+1
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abrbal
Ответ А.В.Бубнов
Клоп: «Несу полную чушь весь этот дрянной сезон. Мне бы столько не платили, если бы я не был ручной кабинетной коррупционеришкой без чести и достоинства»
вау
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abrbal
да не ты оправдываешься. они дебилы
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svft
он хочет, чтобы ему зарплату подняли?)
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llolishe
Всем плевать на твои нелепые отмазки
Не хочешь тренировать клуб-никто не заставляет
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oka79410
Ответ Bashibuzuck
Как игрокам мирового класса, выступающим на непонятном уровне, может не хватать уверенности в себе?😳Походу опять "трудности перевода"😁
Пс
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А.В.Бубнов
Клоп: «Несу полную чушь весь этот дрянной сезон. Мне бы столько не платили, если бы я не был ручной кабинетной коррупционеришкой без чести и достоинства»
+5
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Bashibuzuck
Как игрокам мирового класса, выступающим на непонятном уровне, может не хватать уверенности в себе?😳Походу опять "трудности перевода"😁
+3
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igls54
Какой же Клопп ответственный!
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serhio_ramos_
Шарлатан.
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