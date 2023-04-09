Юрген Клопп: «Несу полную ответственность за этот дрянной сезон. Мне бы столько не платили, если бы все было легко»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о неудачах клуба в текущем сезоне

На данный момент « » занимает 8-е место в турнирной таблице .

«Мне жаль наших болельщиков. Жаль, что этот сезон вышел не таким, как они хотели. Но он забудется. Для меня уже не важно то, что мы делали в прошлом году или тех, что были до него. Я несу полную ответственность за этот дрянной сезон. Все это – не очень здорово.

Одна из причин неудач – это нехватка уверенности в себе, это очевидно. Игроки мирового класса выступают на непонятном уровне. Все началось с травм и того, что футболисты слишком рано возвращаются на поле [после них]. Мы должны пройти через это, и у меня нет проблем с этим. Через 10-15 лет, когда я вспомню об этом сезоне, воспоминания не будут яркими, но я надеюсь, что мы сможем многому научиться и использовать этот опыт в следующем сезоне.

Но мы должны бороться с тем, что есть сейчас, и это тяжело. Если бы это было легко, мне бы не платили столько денег. Это невероятно странный сезон. Мы одержали две крупнейшие победы в своей истории, но через неделю уже не можем повторить успех», – сказал для Sky Sports.

Сегодня «Ливерпуль» дома сыграет с «Арсеналом» в матче 30-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 18:30 по московскому времени.