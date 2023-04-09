Тренер «Ювентуса» Ландуччи об 1:2 от «Лацио»: «Ничья была бы справедливым результатом»

Теги Лацио Ювентус серия А Италия Футбол

Марко Ландуччи оценил поражение «Ювентуса» от «Лацио» (1:2) в Серии А

«В первом тайме мы играли ниже своих возможностей, но после перерыва действовали гораздо лучше и заслуживали еще одного гола, поэтому ничья была бы справедливым результатом.

Кьеза и Паредес хорошо вошли в игру, выйдя на замену, мы провели хороший второй тайм, но нам не хватало лишь гола, и это не просто мелочь», – сказал тренер «Ювентуса».

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1 комментарий

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cskamax
Счёт на табло!
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