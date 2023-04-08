«Ювентус» отстает от топ-4 на 8 баллов за 9 туров до конца Серии А. С клуба сняли 15 очков
«Ювентус» потерпел первое поражение за последние 7 матчей
Команда Массимилиано Аллегри уступила «Лацио» (1:2) в 29-м туре Серии А.
Последнее ее поражение до этого было 5 марта – от «Ромы» (0:1). С тех пор туринцы выиграли пять раз подряд и однажды сыграли вничью.
За 9 туров до конца чемпионата «бьянконери» находятся на 7-м месте, набрав 44 балла. Отставание от 4-го места составляет 8 очков.
Напомним, «Ювентус» был лишен 15 очков за махинации с доходами.
«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично
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