«Ювентус» отстает от топ-4 на 8 баллов за 9 туров до конца Серии А. С клуба сняли 15 очков

Теги Ювентус Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» потерпел первое поражение за последние 7 матчей

Команда Массимилиано Аллегри уступила «Лацио» (1:2) в 29-м туре Серии А.

Последнее ее поражение до этого было 5 марта – от «Ромы» (0:1). С тех пор туринцы выиграли пять раз подряд и однажды сыграли вничью.

За 9 туров до конца чемпионата «бьянконери» находятся на 7-м месте, набрав 44 балла. Отставание от 4-го места составляет 8 очков.

Напомним, «Ювентус» был лишен 15 очков за махинации с доходами.

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий