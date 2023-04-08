Гальтье о «ПСЖ»: «Не могу сказать игроку: «Продолжишь так работать – в команде тебя не будет». Это неправда. Конкуренция невысокая, возможностей для изменений мало»

Кристоф Гальтье пожаловался на недостаточную глубину состава «ПСЖ»

«Возможностей внести изменения мало, конкуренция невысокая. Поэтому, разговаривая с футболистами, ты не можешь сказать: «Если продолжишь так работать, в команде тебя не будет». Это неправда, ложь. Их не обмануть, они взрослые парни и понимают ситуацию с травмами.

С другой стороны, есть рычаги, которые можно использовать для улучшения отдельных моментов. Мы слишком много пропускаем, мы очень средняя команда с точки зрения способности обороняться единым блоком. Также у нас проблемы с созиданием.

Каждый должен работать усерднее, мы должны обеспечить лучший баланс. Наша игра должна стать гораздо привлекательнее, мы должны идти вперед быстрее, проводить в атаке больше времени и чаще оказывать давление на ворота соперника», – заявил главный тренер « ».