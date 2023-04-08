Гальтье о «ПСЖ»: «Не могу сказать игроку: «Продолжишь так работать – в команде тебя не будет». Это неправда. Конкуренция невысокая, возможностей для изменений мало»
Кристоф Гальтье пожаловался на недостаточную глубину состава «ПСЖ»
«Возможностей внести изменения мало, конкуренция невысокая. Поэтому, разговаривая с футболистами, ты не можешь сказать: «Если продолжишь так работать, в команде тебя не будет». Это неправда, ложь. Их не обмануть, они взрослые парни и понимают ситуацию с травмами.
С другой стороны, есть рычаги, которые можно использовать для улучшения отдельных моментов. Мы слишком много пропускаем, мы очень средняя команда с точки зрения способности обороняться единым блоком. Также у нас проблемы с созиданием.
Каждый должен работать усерднее, мы должны обеспечить лучший баланс. Наша игра должна стать гораздо привлекательнее, мы должны идти вперед быстрее, проводить в атаке больше времени и чаще оказывать давление на ворота соперника», – заявил главный тренер «ПСЖ».
посмотри хоть один матч) сегодня например
Средняя команда в обороне и проблемы с созиданием... Вот так описание от тренера комнды, в которую вкладывается такое кол-во денег и состав которой стоит как составы всех остальных команд вместе...
Почему они отказываются от опыта Сити. Почему они просто не покупают лучших игроков по позициями, строя сбалансированный состав, а делают несоразмерную логике ставку на звёзд, которые стягивают и разрушают баланс игры и климат раздевалки. Почему. Почему. Почему... всё это шапито выглядит как игра ребенка в песочнице. И обращает на себя внимание только громкими трансферами, размерами контрактов и немыслимыми полномочиями отдельных звёзд.