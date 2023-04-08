Гальтье о «ПСЖ»: «Не могу сказать игроку: «Продолжишь так работать – в команде тебя не будет». Это неправда. Конкуренция невысокая, возможностей для изменений мало»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье пожаловался на недостаточную глубину состава «ПСЖ»

«Возможностей внести изменения мало, конкуренция невысокая. Поэтому, разговаривая с футболистами, ты не можешь сказать: «Если продолжишь так работать, в команде тебя не будет». Это неправда, ложь. Их не обмануть, они взрослые парни и понимают ситуацию с травмами.

С другой стороны, есть рычаги, которые можно использовать для улучшения отдельных моментов. Мы слишком много пропускаем, мы очень средняя команда с точки зрения способности обороняться единым блоком. Также у нас проблемы с созиданием.

Каждый должен работать усерднее, мы должны обеспечить лучший баланс. Наша игра должна стать гораздо привлекательнее, мы должны идти вперед быстрее, проводить в атаке больше времени и чаще оказывать давление на ворота соперника», – заявил главный тренер «ПСЖ».

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15 комментариев

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Osodj Djhshs
Ответ Tpy6kaMerlina
Чем думало рук-во парижского клуба назначая этого тренера. Что вообще они хотят своими действиями. Ставя сначала Нея выше клуба, потом Мбаппе, потом покупая немотивированного пенсионера Лео. Почему они отказываются от опыта Сити. Почему они просто не покупают лучших игроков по позициями, строя сбалансированный состав, а делают несоразмерную логике ставку на звёзд, которые стягивают и разрушают баланс игры и климат раздевалки. Почему. Почему. Почему... всё это шапито выглядит как игра ребенка в песочнице. И обращает на себя внимание только громкими трансферами, размерами контрактов и немыслимыми полномочиями отдельных звёзд.
Так это кусок медиафутбола в профессиональном футболе, вот и все
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vzi
Ответ Joel Campbell
Ну тут не поспорить,какие нафиг успехи в ЛЧ,когда на банке Саншешы,Батшиабы ,Заиры и еще какие-то 17-ие пацаны?
Саншеш так-то как раз хороший игрок для ротации. И у Гальтье он раскрылся в Лилле.
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Dexter Dallas
А что же ты не добавляешь, что в команде 3 лося из-за зарплат которых псж не может подписывать нормальных игроков как для основы, так и для замены?
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Карма такая карма
По методичкам Конте вью)
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vwzx8mx5vh
Ответ хавбек+
предопорник тормозит передерживая в фазе атак и не отрабатывает в прессинге?
Нет

посмотри хоть один матч) сегодня например
+1
-2
-1
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хавбек+
предопорник тормозит передерживая в фазе атак и не отрабатывает в прессинге?
+4
-2
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Красная стрела
Мда, ряд дорогущих игроков, которые не играют на всю силу. Нет резерва… самый провальный менеджмент в истории. Как из такого количества бабок сделать г-но.
0
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Полуэктов Пётр
"Мы очень средняя команда с точки зрения способности обороняться единым блоком. Также у нас проблемы с созиданием."
Средняя команда в обороне и проблемы с созиданием... Вот так описание от тренера комнды, в которую вкладывается такое кол-во денег и состав которой стоит как составы всех остальных команд вместе...
+1
-1
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Joel Campbell
Ну тут не поспорить,какие нафиг успехи в ЛЧ,когда на банке Саншешы,Батшиабы ,Заиры и еще какие-то 17-ие пацаны?
+2
-2
0
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Фан Рубина
Это признание в деградации местного чемпионата, когда даже клуб-мешок с запредельными по местным меркам финансовыми ресурсами едва набирает игроков уровня основного состава, а о резерве уже и думать нечего. И это хорошо.
+1
0
+1
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Tpy6kaMerlina
Чем думало рук-во парижского клуба назначая этого тренера. Что вообще они хотят своими действиями. Ставя сначала Нея выше клуба, потом Мбаппе, потом покупая немотивированного пенсионера Лео.
Почему они отказываются от опыта Сити. Почему они просто не покупают лучших игроков по позициями, строя сбалансированный состав, а делают несоразмерную логике ставку на звёзд, которые стягивают и разрушают баланс игры и климат раздевалки. Почему. Почему. Почему... всё это шапито выглядит как игра ребенка в песочнице. И обращает на себя внимание только громкими трансферами, размерами контрактов и немыслимыми полномочиями отдельных звёзд.
+17
-1
+16
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Kyancey
Ответ Mr@k
пусть скажет такое Месси - его самого через неделю не будет..
Пусть скажет такое Мбаппе - его самого через день не будет
+14
-3
+11
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Alexander p.
Псж мешок, команды там нет
+2
-3
-1
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Mr@k
пусть скажет такое Месси - его самого через неделю не будет..
+3
-11
-8
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кто-то
Вот этом и проблема. Гальте не просто должен говорить «каждый должен работать усерднее», а призывать к этому игроков
+6
0
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