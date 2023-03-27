Вегорст о переходе в «МЮ»: «Тен Хагу был нужен форвард, так как Марсьяль травматичен. Иногда кажется, что у меня все складывается, но я забил только два гола»

намерен достичь своего максимума в «Манчестер Юнайтед».

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«Все, что сказал тен Хаг – это то, что ему нужен нападающий, который впишется в его стиль игры. Конечно, он обрисовывал все не так, как есть сейчас. Именно за этим я и пришел. Тен Хаг ясно сказал: «Все зависит от тебя. Ты можешь форсировать события, играть будут лучшие».

Я всегда мечтал взять от своей карьеры все, достичь своего максимума. Я невероятно горд и счастлив. Иногда мне кажется, что у меня все складывается отлично, но потом я вспоминаю, что у меня все еще только два гола [за «Манчестер Юнайтед»]. Именно так все и смотрят футбол. Я стараюсь научить своих детей видеть не только голы, но и другие аспекты, и сам делаю так же.

Я предпочитаю смотреть на позитивные стороны. Когда я забил свой первый гол в ворота «Ноттингем Форест» (в Кубке английской лиги – Sports.ru), я сказал в интервью, что не могу дождаться своего первого гола в домашнем матче перед нашими болельщиками. Это случилось через несколько игр (в матче Лиги Европы с «Бетисом» – Sports.ru), но для меня это был важный момент.

Можно осознать, насколько велик «Юнайтед», только став его частью. Это, безусловно, топ-клуб, к которому приковано все внимание извне. Нужно найти способ справиться с этим, но мне удается оставаться собой даже в такой обстановке.

был подходящим [тен Хагу] нападающим, и у него все было хорошо, но он травматичен, поэтому тренер хотел, чтобы все позиции были укомплектованы вдвойне.

По телосложению я похож на шкаф, и был таким на протяжении всей карьеры. Но у меня никогда не было травм, я даже не пропускал ни одного матча. Это довольно странно. Я всегда говорю, что многое определяется в голове. На этом уровне больше не получается выходить в каждом матче полностью восстановленным. Поэтому нужна сила духа и психологическая устойчивость», – сказал нападающий « ».