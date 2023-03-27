Вегорст о переходе в «МЮ»: «Тен Хагу был нужен форвард, так как Марсьяль травматичен. Иногда кажется, что у меня все складывается, но я забил только два гола»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Марсьяль Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Футбол

Ваут Вегорст намерен достичь своего максимума в «Манчестер Юнайтед».

Нидерландский форвард перешел в клуб на правах аренды из «Бернли». Соглашение Вегорста с «МЮ» рассчитано до конца сезона

«Все, что сказал тен Хаг – это то, что ему нужен нападающий, который впишется в его стиль игры. Конечно, он обрисовывал все не так, как есть сейчас. Именно за этим я и пришел. Тен Хаг ясно сказал: «Все зависит от тебя. Ты можешь форсировать события, играть будут лучшие».

Я всегда мечтал взять от своей карьеры все, достичь своего максимума. Я невероятно горд и счастлив. Иногда мне кажется, что у меня все складывается отлично, но потом я вспоминаю, что у меня все еще только два гола [за «Манчестер Юнайтед»]. Именно так все и смотрят футбол. Я стараюсь научить своих детей видеть не только голы, но и другие аспекты, и сам делаю так же.

Я предпочитаю смотреть на позитивные стороны. Когда я забил свой первый гол в ворота «Ноттингем Форест» (в Кубке английской лиги – Sports.ru), я сказал в интервью, что не могу дождаться своего первого гола в домашнем матче перед нашими болельщиками. Это случилось через несколько игр (в матче Лиги Европы с «Бетисом» – Sports.ru), но для меня это был важный момент.

Можно осознать, насколько велик «Юнайтед», только став его частью. Это, безусловно, топ-клуб, к которому приковано все внимание извне. Нужно найти способ справиться с этим, но мне удается оставаться собой даже в такой обстановке.

Антони Марсьяль был подходящим [тен Хагу] нападающим, и у него все было хорошо, но он травматичен, поэтому тренер хотел, чтобы все позиции были укомплектованы вдвойне.

По телосложению я похож на шкаф, и был таким на протяжении всей карьеры. Но у меня никогда не было травм, я даже не пропускал ни одного матча. Это довольно странно. Я всегда говорю, что многое определяется в голове. На этом уровне больше не получается выходить в каждом матче полностью восстановленным. Поэтому нужна сила духа и психологическая устойчивость», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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NottinghamForest79
даже ПЕЛЛЕ В СОТОНЕ больше забивал в 31
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svft
41 гол в 26 матчах - это просто очень мало. нужен забивной форвард, а не старательный.
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Глебиньо
Ответ Никки Бат
Вегорст делает огромную работу на поле. Это главное. Возможно он останется в качестве второго напа. А голи придут
Возможно,голы-главное для нападающего,нет?
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red hikkikomori
есть новость поинтереснее чем интервью Вегорста: the athletic пишет что МЮ отклонил запросы турецких клубов по Гринвуду, продолжают внутреннее расследование.
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Пепкины Квадруплы
Ответ Токосо Томимо
Он в Бернли не впечатлил, что он в Манчестере делает?
В Бернли другой тренер и другая команда, и задачи в Бернли и в МЮ у Вегорста отличаются.
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Пепкины Квадруплы
Ответ Artem Piatkov
18 игр, 2 гола, 2 ассиста И чем их не устраивал Криштиану с той же статистикой (16 игр, 3 гола, 2 ассиста) 🤦
Покажи мне хоть одну из этих 16 игр, где Криштиану стелился в подкате.
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Глебиньо
Ответ Никки Бат
Вегорст делает огромную работу на поле. Это главное. Возможно он останется в качестве второго напа. А голи придут
останется он разве что в роли опорников)))При всём уважении-он не уровень МЮ и близко.От его игры такой эффект,что можно Джонса или холодильника напом выпускать
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-2
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Максим Коршунов
Ответ Artem Piatkov
18 игр, 2 гола, 2 ассиста И чем их не устраивал Криштиану с той же статистикой (16 игр, 3 гола, 2 ассиста) 🤦
Ты не смотришь матчи МЮ, видимо
+2
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Frenkiee
Ответ Artem Piatkov
18 игр, 2 гола, 2 ассиста И чем их не устраивал Криштиану с той же статистикой (16 игр, 3 гола, 2 ассиста) 🤦
Криро пешком забыл, а Вегхорст пашет
+4
-1
+3
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Artem Piatkov
18 игр, 2 гола, 2 ассиста

И чем их не устраивал Криштиану с той же статистикой (16 игр, 3 гола, 2 ассиста) 🤦
+1
-3
-2
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Никки Бат
Вегорст делает огромную работу на поле. Это главное. Возможно он останется в качестве второго напа. А голи придут
+6
-2
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Токосо Томимо
Он в Бернли не впечатлил, что он в Манчестере делает?
+2
-3
-1
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rigobersong
Вегорст 2 гола в ПО ЧМ

кринжтиану 0 голов в ПО ЧМ

Вегорст>кринжтиану
+1
-5
-4
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