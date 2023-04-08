Вендел: «РПЛ осталась на хорошем уровне после отстранения. Я счастлив в «Зените», думаю о сборной Бразилии»

Хавбек «Зенита» Вендел отметил хороший уровень игры в Мир РПЛ

«Из-за невозможности играть в еврокубках многие футболисты покинули клубы. Это самое большое влияние на сегодняшний день. Чемпионат здесь по-прежнему на хорошем уровне.

Это правда, что возникали варианты с уходом, но мы не договорились. Соглашение должно было устраивать все стороны, и « » приложил большие усилия, чтобы удержать меня. Я ценю это. И счастлив играть за клуб.

[Отсутствие еврокубков] снижает [видимость] турнира. Чемпионат даже перестали показывать в нескольких странах.

Я думаю о сборной Бразилии на этом новом этапе. И я был очень рад и еще больше мотивирован, когда недавно вызвали в сборную. Это знак того, что пребывание здесь не мешает нам получить возможность», – сказал в интервью Globo Esporte.