Вендел: «РПЛ осталась на хорошем уровне после отстранения. Я счастлив в «Зените», думаю о сборной Бразилии»
Хавбек «Зенита» Вендел отметил хороший уровень игры в Мир РПЛ
«Из-за невозможности играть в еврокубках многие футболисты покинули клубы. Это самое большое влияние на сегодняшний день. Чемпионат здесь по-прежнему на хорошем уровне.
Это правда, что возникали варианты с уходом, но мы не договорились. Соглашение должно было устраивать все стороны, и «Зенит» приложил большие усилия, чтобы удержать меня. Я ценю это. И счастлив играть за клуб.
[Отсутствие еврокубков] снижает [видимость] турнира. Чемпионат даже перестали показывать в нескольких странах.
Я думаю о сборной Бразилии на этом новом этапе. И я был очень рад и еще больше мотивирован, когда Ренана недавно вызвали в сборную. Это знак того, что пребывание здесь не мешает нам получить возможность», – сказал Вендел в интервью Globo Esporte.
А особенно рад, когда вижу ежемесячную сумму , приходящую на карту....папа Миллер - очень щедрый хозяин....