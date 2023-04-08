С «Ростова» снят запрет на регистрацию новых игроков.

С « » снят запрет на регистрацию новых игроков.

Такое решение приняла палата РФС по разрешению споров.

«Прекратить производство по повторному заявлению аккредитованного посредника РФС Михаила Данилюка о применении санкций в отношении ФК «Ростов» в связи с неисполнением решения палаты от 24 ноября 2022 года на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров.

В связи с исполнением решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с клуба, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Ростов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», – говорится в заявлении РФС.