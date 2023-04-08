Эриксен попал в заявку «МЮ» на матч с «Эвертоном», пропустив более 2 месяцев из-за травмы. Шоу не сыграет

Кристиан Эриксен попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на сегодняшний матч АПЛ с «Эвертоном»

Об этом сообщил главный тренер манкунианцев тен Хаг.

Эриксен пропустил более двух месяцев из-за травмы голеностопа.

При этом против « » не сможет сыграть Люк Шоу, замененный в среду на 37-й минуте в игре с «Брентфордом» (1:0). Состояние защитника будут оценивать в течение ближайших недель.

Также сегодняшнюю игру пропустит хавбек « » , у которого подходит к концу 4-матчевая дисквалификация.