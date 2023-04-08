Эриксен попал в заявку «МЮ» на матч с «Эвертоном», пропустив более 2 месяцев из-за травмы. Шоу не сыграет
Кристиан Эриксен попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на сегодняшний матч АПЛ с «Эвертоном»
Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.
Эриксен пропустил более двух месяцев из-за травмы голеностопа.
При этом против «Эвертона» не сможет сыграть Люк Шоу, замененный в среду на 37-й минуте в игре с «Брентфордом» (1:0). Состояние защитника будут оценивать в течение ближайших недель.
Также сегодняшнюю игру пропустит хавбек «МЮ» Каземиро, у которого подходит к концу 4-матчевая дисквалификация.
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