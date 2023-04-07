Барриос может сыграть с «Локомотивом», Ерохин и Мантуан – нет

Сергей Семак сообщил, что Вильмар Барриос может сыграть с «Локомотивом»

29-летний колумбийский хавбек, напомним, не играл с 12 марта – тогда в матче с «Химками» (3:2) он посердил плечо.

– В каком режиме сейчас тренируется Вильмар Барриос? Есть ли шанс увидеть его в воскресенье на поле?

– Шанс увидеть его есть, он тренируется вместе с командой. Решение о его участии мы примем непосредственно перед матчем. Посмотрим на его состояние. Он готов.

– Помимо Барриоса, кто-то еще из игроков имеет какие-то повреждения или все готовы к матчу?

– Помимо Барриоса, у Саши Ерохина и Густаво Мантуана есть небольшие проблемы – они не смогут принять участие в игре, но я думаю, к следующему матчу они уже будут готовы, – сказал тренер «Зенита».