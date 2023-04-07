Форвард «Акрона» Понсе: «В России чувствую себя в безопасности – отличная страна. Скоро начну учить русский, чтобы стать своим»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Андрес Понсе Акрон Футбол

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе высказался о России

– Многие иностранцы уезжают из России , а вы как себя чувствуете в нашей стране?

– Не знаю, как другие, но для меня все нормально.

Да, сложно адаптироваться к вашей стране, культуре, тяжелый русский язык. Для всего нужно время, но потом все отлично.

В России я чувствую себя в безопасности. Это отличная страна.

В Тольятти мне комфортно, а совсем скоро начну учить русский язык, чтобы стать для всех своим, – сказал футболист.

4 комментария

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кuraakula belov
Андрес, ты в ₽оссии с 2018, язык начнёт учить он, ага
+3
0
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Kyancey
Ответ cektor
квартиру этому господину в Саратове!
В очереди сразу за Ари будет)
+1
0
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cektor
квартиру этому господину в Саратове!
+4
-2
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Дядя ТУРА
он столько лет в РФ и скоро начну учить язык)
+6
-1
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