Форвард «Акрона» Понсе: «В России чувствую себя в безопасности – отличная страна. Скоро начну учить русский, чтобы стать своим»

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе высказался о России

– Многие иностранцы уезжают из России , а вы как себя чувствуете в нашей стране?

– Не знаю, как другие, но для меня все нормально.

Да, сложно адаптироваться к вашей стране, культуре, тяжелый русский язык. Для всего нужно время, но потом все отлично.

В России я чувствую себя в безопасности. Это отличная страна.

В Тольятти мне комфортно, а совсем скоро начну учить русский язык, чтобы стать для всех своим, – сказал футболист.