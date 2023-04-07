Форвард «Акрона» Понсе: «В России чувствую себя в безопасности – отличная страна. Скоро начну учить русский, чтобы стать своим»
Нападающий «Акрона» Андрес Понсе высказался о России
– Многие иностранцы уезжают из России , а вы как себя чувствуете в нашей стране?
– Не знаю, как другие, но для меня все нормально.
Да, сложно адаптироваться к вашей стране, культуре, тяжелый русский язык. Для всего нужно время, но потом все отлично.
В России я чувствую себя в безопасности. Это отличная страна.
В Тольятти мне комфортно, а совсем скоро начну учить русский язык, чтобы стать для всех своим, – сказал футболист.
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