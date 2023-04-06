Гендиректор «Акрона»: «Спартак» едет в Жигулевск! Настрой – двигаться дальше и побеждать»

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«Акрон» собирается провести матч Фонбет Кубка России со «Спартаком» в Жигулевске

Об этом сообщил генеральный директор клуба Алексей Власов.

В четверг состоялась жеребьевка Кубка России, в ходе которой определились пары матчей второго этапа полуфинала Пути регионов. «Акрон» сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» – с «Крыльями Советов».

– Супер, как и хотели! Да, «Спартак» едет в Жигулевск. Ничего не меняем на ходу, только к суперфиналу поменяем домашний стадион.

– Нет опасений, что вмешается полиция и потребует перенести игру в целях безопасности?

– Мы обсуждали уже этот вопрос. На матче с «Локомотивом» было много болельщиков. Понятно, что «Спартак» может гораздо больше собрать, но опасений пока со стороны полиции не было.

Мы хотим играть в Жигулевске. Думаю, что и для местной полиции это тоже праздник. Хотя, может быть, с точки зрения организационных моментов тяжело.

Конечно, «Спартак» – не чужой клуб, все в клубе и команде хотели «Спартак». Наверное, отчасти были услышаны. С коллегами и приятелями переписывались, шутили после матча, что встрече быть. Предчувствие было с обеих сторон.

Настрой – двигаться дальше и побеждать. У нас тяжелый путь, много матчей над сыграть, чтобы оказаться в главной игре.

Цены на билеты мы поднимем, но они не будут сильно кусачими. Что касается спекулянтов, мы в прошлом матче понимали ажиотаж, делали несколько этапов, сейчас думаем реализовать в формате программы лояльности.

Приоритет будет тем, кто с нами и в снег, и в дождь, и в жару. 10% выделяем гостям, но максимально хотим, чтобы наши болельщики заполнили трибуны, – сказал Алексей Власов. 

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4 комментария

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Борис Лопатин
Привезти в небольшой город Жигулевск команду уровня Спартака уже большое дело. Топлю за Акрон)
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trav
Ответ Александр Олегович
Это будет ваш крайний матч. Победы Спартаку!
почему крайний? в случае поражения это будет последний матч в Кубке
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Александр Олегович
Это будет ваш крайний матч. Победы Спартаку!
+3
-4
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Arty K.
Каток из Тольятти снова едет по столице: мало не покажется 🌚
+2
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