«Крылья» объявили об уходе Бейла свободным агентом: «Он выучил русский язык и полюбил нашу страну». Защитник интересен «Локо»

«Крылья Советов» объявили об уходе защитника Гленна Бейла.

Срок контракта 29-летнего нидерландца с самарцами истек сегодня.

Бейл выступал за «Крылья» с лета 2021 года и за четыре сезона провел 108 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 9 ассистов.

«Гленн стал важной частью команды: надежным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нем с партнерами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям.

ПФК «Крылья Советов » благодарит за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

В мае сообщалось , что Бейл интересен «Локомотиву ».