  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игрок «Дружбы» Коблев забил нальчикскому «Спартаку» прямым ударом со штрафного. Гол стал победным
Видео
3

Игрок «Дружбы» Коблев забил нальчикскому «Спартаку» прямым ударом со штрафного. Гол стал победным

Заид Коблев забил красивый гол в Leon Второй лиге Б.

«Дружба» обыграла «Спартак Нальчик» в 17-м туре группы 1 турнира (1:0), решающий мяч на счету Коблева. На 73-й минуте он отличился со штрафного.

После 17 туров Второй лиги Б «Дружба» идет 11-й, «Спартак» находится на 13-й строчке. В следующем матче майкопчане 5 июля примут «Легион», клуб из Нальчика в этот же день сыграет в гостях с «Севастополем».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
logoВторая лига Б
logoДружба Майкоп
logoСпартак Нальчик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Если Ямаль выиграет «Золотой мяч», это будет заслуженно. Но я воспринимаю футбол как командный спорт». Экс-игрок «Барсы» и «Атлетика» Эскурса о Ламине
413 минут назад
Директор «Ростова» о жеребьевке Кубка: «Разочарованы – вместо популяризации турнира получили недоверие и негативные высказывания. Также не пошли навстречу клубам со сложной логистикой»
425 минут назад
Балотелли вышел на подиум Недели моды в Париже. Марио принял участие в показе KidSuper в Лувре
1126 минут назадФото
Медведев о столетии «Зенита»: «Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь по всем правилам арифметики – сотый сезон. Разнообразие мнений привлекает внимание к футболу»
6538 минут назад
Маттеус про слова Хенесса: «Ули не понимает, что футбол и бизнес эволюционировали. «Бавария» хотела бы 180 млн евро за Мусиалу, так почему бы Виртцу не стоить 150, а Вольтемаде – 80-100?»
1049 минут назад
Разыгрываем призы за участие в опросе. Ждем ваше мнение!
сегодня, 08:00
Энрике о цели на сезон: «Забить 10-15 голов и отдать 10 передач. Хочу помочь «Зениту» быть лучшим на поле»
15сегодня, 06:54
Вера перешел в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Контракт – на 2 года с зарплатой 1,5 млн евро за сезон (Иван Карпов)
45сегодня, 06:27
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Интер» сыграет с «Флуминенсе», «Ман Сити» против «Аль-Хилаля» Малкома
1234сегодня, 06:12
«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» Месси, скандал с жеребьевкой Кубка России, Норрис выиграл Гран-при Австрии, Ротенберг может оказаться в «Динамо» и другие новости
18сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-президент «Барсы» Форт о возможном финале ЧМ-2030 на «Камп Ноу»: «Как клуб, мы не можем отказаться. Это будет лучший стадион Европы и мира»
14 минуты назад
Пивоваров о строительстве академии: «Есть сложности, это большой проект. Мы двигаемся к тому, чтобы у «Динамо» был свой дом в Москве»
114 минут назад
Винисиус поздравил Беллингема с 22-летием: «С днем рождения, мой G❤️»
348 минут назад
Медведев допустил возвращение Дзюбы в «Зенит»: «Про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Мы очень чутко относимся к нашим легендам»
10сегодня, 07:57
Мбангула может перейти в «Борнмут». Трансфер вингера «Ювентуса» в «Ноттингем» сорвался
6сегодня, 07:43
«Манчестер Сити» – «Аль-Хилаль». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
1сегодня, 07:26
Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Канада уступила Гватемале по пенальти, США одолели Коста-Рику в серии 11-метровых
13сегодня, 07:16
«Крылья» объявили об уходе Бейла свободным агентом: «Он выучил русский язык и полюбил нашу страну». Защитник интересен «Локо»
14сегодня, 07:16
«Интер» – «Флуминенсе». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 06:39
Товарищеский матч. «Акрон» сыграет со «Спартаком» из Костромы
сегодня, 05:06