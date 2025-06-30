Игрок «Дружбы» Коблев забил нальчикскому «Спартаку» прямым ударом со штрафного. Гол стал победным

Заид Коблев забил красивый гол в Leon Второй лиге Б.

«Дружба» обыграла «Спартак Нальчик» в 17-м туре группы 1 турнира (1:0), решающий мяч на счету Коблева. На 73-й минуте он отличился со штрафного.

После 17 туров Второй лиги Б «Дружба» идет 11-й, «Спартак» находится на 13-й строчке. В следующем матче майкопчане 5 июля примут «Легион», клуб из Нальчика в этот же день сыграет в гостях с «Севастополем».