Федотов об 1:0 с «Крыльями»: «ЦСКА не хватило свежести мысли. У нас было много ходов, но не выбирали оптимальное решение»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Крыльями Советов»

Московская команда одержала победу со счетом 1:0 в ответной игре в Пути РПЛ Кубка России и вышла в финал Пути РПЛ.

«Соперники по Кубку с каждым разом лучше друг друга узнают. Все сокровенные тайны.

Серия с «Крыльями» кончилась? А может, продолжится? Теперь и «Урал»: в РПЛ, в Кубке матчи. Очень хорошее противостояние.

«Крылья» добавили в движении, хорошо прессинговали. У нас было много ходов, но не выбирали оптимальное решение. Затягивали с передачами. Это указывает на то, что немного не восстановились после Воронежа и сложного поля [в матче с «Факелом» – 2:0].

Свежести мысли сегодня не хватило, чтобы выходить из-под давления качественно. Или пасовали не туда, или открывались неправильно. Не хватало тайминга открываний, передач, смены направления.

Мы часто выходили в атаку, только в дальнейшем… Соперник играл персонально, зеркалил схему в обороне (Рассказов опускался пятым). Персональная опека плюс тактический фол не позволяют выходить более комфортно. Мы грешили неточными передачами, несвоевременными.

Все оставшиеся в Кубке команды, в том числе в нижней сетке, имеют шансы выиграть трофей. Все клубы ставят цель выиграть Кубок. Думаю, шансы у всех равны. Постоянно встречаешь сюрпризы на пути. Кубок для них и был придуман», – сказал Федотов

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17 комментариев

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Vagner01
Ответ Александр Богданов
устали просто, это видно
Может и так!
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Александр Богданов
Ответ Vagner01
Играли плохо! И с этим тренеру надо что то делать!
устали просто, это видно
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Andrei313
Ответ воен
Это от Заболотного нужно избавляться, а Караскалю давать больше игрового времени вместе с Чаловым и Мединой.
По факту Заболотный вытеснил из состава Караскаля. Дожили…🤯
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Валерий Глубокий
Тайминга ему не хватило ))) Кайминга тебе не хватило )))
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вовочка6762
Автогол Бейла на 92-й минуте ...
Сколько же ему ЦСКА заплатил ?
Интересно в какой валюте ?
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-2
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Дрю2
на хрен ты заменил Федора???????????????????????????
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Andrei313
Хороший результат для полудублирующего состава! Ждём Акрон в Суперфинале!
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.ru
Ответ воен
Так если делать ставку на абсолютно деревянных игроков вроде Заболотного и Облякова, о какой свежести мысли может идти речь?
есть и такие кому сегодняшняя игра Облякова даже понравилась...
хотя он уже на первых секундах выход три в два запорол... и всю оставшуюся игру пинал мяч в сторону партнёров вместо того чтобы отдать им точный пас...
да чего уж, он даже пресловутым объёмом сегодня похвастаться не мог... а во втором тайме попросту растворился
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Ковид 07.10.52
Уже устали..., а до этого форму не набрали....с ужасом думаю, а что с ними в мае будет...
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воен
Так если делать ставку на абсолютно деревянных игроков вроде Заболотного и Облякова, о какой свежести мысли может идти речь?
+2
-2
0
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воен
Ответ воробей джек
Хреновая игра. От Караскаля можно избавляться.
Это от Заболотного нужно избавляться, а Караскалю давать больше игрового времени вместе с Чаловым и Мединой.
+3
-1
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Александр Кудрявцев
Был бы женат. То жена бы не знаю что бы сделала со мной 🤔🤔🤔🤔
0
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Никита Самарин
В этом матче весь сезон КС, вроде играют не плохо, а в результате...
А ЦСКА ждём в финале в Лужниках.
+1
-1
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Vagner01
Играли плохо! И с этим тренеру надо что то делать!
+6
0
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воробей джек
Хреновая игра. От Караскаля можно избавляться.
+9
-1
+8
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T622222
Фартануло ему 90 минута автогол так бы вслед за Спартаком и Динамо
+3
-2
+1
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Андрей Баженов
А Крылья были гааараздо интересней армейцев. ЦСКА просто отскочил. Удачи Самаре в "пути регионов".
+7
-3
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