Федотов об 1:0 с «Крыльями»: «ЦСКА не хватило свежести мысли. У нас было много ходов, но не выбирали оптимальное решение»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Крыльями Советов»

Московская команда одержала победу со счетом 1:0 в ответной игре в Пути РПЛ Кубка России и вышла в финал Пути РПЛ.

«Соперники по Кубку с каждым разом лучше друг друга узнают. Все сокровенные тайны.

Серия с « » кончилась? А может, продолжится? Теперь и «Урал»: в РПЛ, в Кубке матчи. Очень хорошее противостояние.

«Крылья» добавили в движении, хорошо прессинговали. У нас было много ходов, но не выбирали оптимальное решение. Затягивали с передачами. Это указывает на то, что немного не восстановились после Воронежа и сложного поля [в матче с «Факелом» – 2:0].

Свежести мысли сегодня не хватило, чтобы выходить из-под давления качественно. Или пасовали не туда, или открывались неправильно. Не хватало тайминга открываний, передач, смены направления.

Мы часто выходили в атаку, только в дальнейшем… Соперник играл персонально, зеркалил схему в обороне (Рассказов опускался пятым). Персональная опека плюс тактический фол не позволяют выходить более комфортно. Мы грешили неточными передачами, несвоевременными.

Все оставшиеся в Кубке команды, в том числе в нижней сетке, имеют шансы выиграть трофей. Все клубы ставят цель выиграть Кубок. Думаю, шансы у всех равны. Постоянно встречаешь сюрпризы на пути. для них и был придуман», – сказал .