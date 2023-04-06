«Челси» и Лэмпард достигли принципиального соглашения. Эшли Коул войдет в штаб Фрэнка
Фрэнк Лэмпард близок к назначению временным главным тренером «Челси»
По сведениям The Athletic, стороны достигли принципиального соглашения. Бывший хавбек команды возглавит ее до конца сезона, а клуб продолжит работу по поиску постоянного тренера.
В штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Они вместе работали и во время первого этапа Фрэнка в «Челси» (2019–2021), и в «Эвертоне».
Ближайший матч «Челси» пройдет 8 апреля – против «Вулверхэмптона».
Только вдумайтесь...
С одной стороны, он умеет работать с молодежью, с другой - тут все они с короной.
Но самое главное наверное даже то, что игроков в команде на 3 состава: как ни договаривайся, ни успокаивай - на поле больше 11 не выпустишь, и все равно будут недовольные, как ни ротируй состав.
Очень конечно хочется чтобы у легенды все получилось
По сути Боэли просто надеется этим назначением заткнуть рты болельщикам, которым религия не позволит наезжать на легенду.
Раз его берут на таких условиях, значит, ожидают, что на авось это выстрелит.
Но если посмотреть в краткосрочной перспективе, то вернуть любимчика фанатов , легенду клуба и просто мужика с бОльщими яйцами, чем у Поттера, чтобы подправить атмосферу клуба и отношение к новым боссам перед болельщиками, то решение смотрится самым неожиданным образом максимально расчетливым
Причем Лемпс уже был антикризисным тренером и занял 4 место в АПЛ 19/20
Короче говоря, если это случится, то американцы наломали дров, но в данный момент мыслят в правильном направлении, чтобы пофиксить свои «шалости»