Фрэнк Лэмпард близок к назначению временным главным тренером «Челси»

По сведениям The Athletic, стороны достигли принципиального соглашения. Бывший хавбек команды возглавит ее до конца сезона, а клуб продолжит работу по поиску постоянного тренера.

В штаб войдут , Джо Эдвардс и Крис Джонс. Они вместе работали и во время первого этапа Фрэнка в «Челси» (2019–2021), и в «Эвертоне».

Ближайший матч « » пройдет 8 апреля – против «Вулверхэмптона».