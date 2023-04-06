«Челси» и Лэмпард достигли принципиального соглашения. Эшли Коул войдет в штаб Фрэнка

Теги Челси Эшли Коул Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард близок к назначению временным главным тренером «Челси»

По сведениям The Athletic, стороны достигли принципиального соглашения. Бывший хавбек команды возглавит ее до конца сезона, а клуб продолжит работу по поиску постоянного тренера.

В штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Они вместе работали и во время первого этапа Фрэнка в «Челси» (2019–2021), и в «Эвертоне».

Ближайший матч «Челси» пройдет 8 апреля – против «Вулверхэмптона».

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84 комментария

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градус ненависти
Поттер коронный, Лэмпс похоронный!
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градус ненависти
Ответ Eridan
Энрике впечатлил боссов «Челси» на переговорах, но назначат тренером Лэмпарда! Логика по Боэли!)
думаю, Энрике не собирается переходить по ходу сезона, это самоубийство
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Max Bochkov
Ответ Konstantin Novikov
Если смотреть в долгосрочной перспективе, то решение поменять Поттера, на Лэмпса - мягко говоря сомнительное мероприятие Но если посмотреть в краткосрочной перспективе, то вернуть любимчика фанатов , легенду клуба и просто мужика с бОльщими яйцами, чем у Поттера, чтобы подправить атмосферу клуба и отношение к новым боссам перед болельщиками, то решение смотрится самым неожиданным образом максимально расчетливым Причем Лемпс уже был антикризисным тренером и занял 4 место в АПЛ 19/20 Короче говоря, если это случится, то американцы наломали дров, но в данный момент мыслят в правильном направлении, чтобы пофиксить свои «шалости»
Именно так! Спасибо за то, что отлично сформулировали...
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Max Bochkov
Ответ Timur_A
Как тренер, Лэмпард где-то на одном уровне с ди Маттео...
Думаете, тоже за пару месяцев выиграет сейчас Лигу чемпионов?
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Кочегар
От Тухеля до Лэмпарда за полгода...
Только вдумайтесь...
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Michael_the_creator
Ответ Carver
Попробую угадать, как будет. Лэмпард успокоит обстановку в раздевалке, на эмоциях Челси хорошо проведет остаток сезона, его оставят. А осенью уволят за плохие результаты. Глупое решение, нельзя ставить легенду клуба промежуточным тренером. Таким должен быть кто-то опытный, вроде Хиддинка и Хайнкеса в свое время. Тут даже бы условный Стив Брюс сгодился лучше или Бенитес.
Не знаю, хватит ли опыта Френка на успокоение раздевалки.
С одной стороны, он умеет работать с молодежью, с другой - тут все они с короной.
Но самое главное наверное даже то, что игроков в команде на 3 состава: как ни договаривайся, ни успокаивай - на поле больше 11 не выпустишь, и все равно будут недовольные, как ни ротируй состав.
Очень конечно хочется чтобы у легенды все получилось
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Ocelot
так если Лэмпарда берут только как временное решение и уволят в конце сезона то Челси что 3 тренеров за сезон поменяет?! :D
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The Best
Можно было просто оставить Поттера но это уже вопросы к руководству,Лэмпард и его тренерский штаб смогут дать игрокам Челси уверенности и эмоций (тем более у него с игроками сложились хорошие отношения).До конца сезона нормальный вариант.
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ZarvuR2020
Ответ Костя Киреев
В этом Челси не осталось ничего от того клуба, в котором Лэмпс был легендой. Собственно то как его сливали игроки в прошлый раз это показал. А сейчас его и слушать не будут. По сути Боэли просто надеется этим назначением заткнуть рты болельщикам, которым религия не позволит наезжать на легенду.
Почему то именно болелы МЮ на каждую оставку тренера Челси реагируют: "его игроки слили", при этом у самих только через 10 лет после Фёрги появился тренер при котором команда играть стала.
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ZarvuR2020
Ну хотя бы не Энрике
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Peter Parker
Ответ Carver
Попробую угадать, как будет. Лэмпард успокоит обстановку в раздевалке, на эмоциях Челси хорошо проведет остаток сезона, его оставят. А осенью уволят за плохие результаты. Глупое решение, нельзя ставить легенду клуба промежуточным тренером. Таким должен быть кто-то опытный, вроде Хиддинка и Хайнкеса в свое время. Тут даже бы условный Стив Брюс сгодился лучше или Бенитес.
Надо было тогда уж Ди Маттео из небытия достать)
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ZarvuR2020
Цепляйся Фрэнк, цепляйся.
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Timur_A
Как тренер, Лэмпард где-то на одном уровне с ди Маттео...
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Ksandvankneshas
Ответ privet100
Ну вообще-то он их от вылета спас в прошлом сезоне после перформанса агента Рафы.
А в этом сезоне сам стал агентом видимо?
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Dark.Babysitter
А можно было просто прошлый раз не увольнять Лэмпарда?
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Костя Киреев
Ответ Konstantin Novikov
Если смотреть в долгосрочной перспективе, то решение поменять Поттера, на Лэмпса - мягко говоря сомнительное мероприятие Но если посмотреть в краткосрочной перспективе, то вернуть любимчика фанатов , легенду клуба и просто мужика с бОльщими яйцами, чем у Поттера, чтобы подправить атмосферу клуба и отношение к новым боссам перед болельщиками, то решение смотрится самым неожиданным образом максимально расчетливым Причем Лемпс уже был антикризисным тренером и занял 4 место в АПЛ 19/20 Короче говоря, если это случится, то американцы наломали дров, но в данный момент мыслят в правильном направлении, чтобы пофиксить свои «шалости»
В этом Челси не осталось ничего от того клуба, в котором Лэмпс был легендой. Собственно то как его сливали игроки в прошлый раз это показал. А сейчас его и слушать не будут.
По сути Боэли просто надеется этим назначением заткнуть рты болельщикам, которым религия не позволит наезжать на легенду.
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mr kovalsky
Ответ Eridan
Энрике впечатлил боссов «Челси» на переговорах, но назначат тренером Лэмпарда! Логика по Боэли!)
у Энрике был Вайбер просто
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balander09
Ответ Maxim Naumov
Ломбард: Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне…
Да, вам страшно, до дрожи в поджилках. Но вот вопрос, чего ради? Трястись? Бежать от судьбы? Её всё равно не минуешь. Она уже здесь, и зовут её Лэмпард
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Yri Yrov
Ответ Metalloid
Нет, Поттер потерял раздевалку и показал, что он не уровень ТОП клуба. Лемп был не так плох+раскрыл многих молодых игроков и может это повторить. Лемп оч.хороший вариант как временный тренер в таких условиях.
раскрыл это вообще не про лэмпарда
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Carver
Ответ KeriLLo
Это твои фантазии, если и возьмут, то до конца сезона, без вариантов, уже все обтом написали и расписали.
При чем тут мои фантазии? Назови причину, по которой на 10 матчей берут тренера с таким бэкграундом в Челси, как Лэмпард, с полноценным штабом (Коул, Эдвардс и Джонс)?

Раз его берут на таких условиях, значит, ожидают, что на авось это выстрелит.
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llolishe
Фанаты 19 клубов АПЛ-Ура, Челся не изменилась!
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privet100
Ответ angry horse
Ахаха и бгг Фрэнки в Эвертоне оподливился знатно, а ему дали еще докрошить развалины Челси 😁
Ну вообще-то он их от вылета спас в прошлом сезоне после перформанса агента Рафы.
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privet100
Ответ deGob
Поменять Тухеля на Поттера а потом на Лемпарда это провал, американский менеджмет набрать еще шлака ненужного за дорого
Выглядит как комплексы. Мол, да, мы лоханулись пару раз, поэтому тут поставим легенду, чтобы отбелиться перед болельщиками и показать, что мы понимаем о чём этот клуб. Эмоциональное решение, но никак не рациональное.
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Konstantin Novikov
Если смотреть в долгосрочной перспективе, то решение поменять Поттера, на Лэмпса - мягко говоря сомнительное мероприятие

Но если посмотреть в краткосрочной перспективе, то вернуть любимчика фанатов , легенду клуба и просто мужика с бОльщими яйцами, чем у Поттера, чтобы подправить атмосферу клуба и отношение к новым боссам перед болельщиками, то решение смотрится самым неожиданным образом максимально расчетливым

Причем Лемпс уже был антикризисным тренером и занял 4 место в АПЛ 19/20

Короче говоря, если это случится, то американцы наломали дров, но в данный момент мыслят в правильном направлении, чтобы пофиксить свои «шалости»
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privet100
Шо, опять??
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