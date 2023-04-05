Ротен хочет, чтобы Месси и Неймар ушли из «ПСЖ»: «Мы ждали, что они позволят «ПСЖ» выйти на новый уровень, особенно в ЛЧ. Они не справились»

Жером Ротен хочет, чтобы Лионель Месси и Неймар ушли из «ПСЖ»

«У него заканчивается контракт, так что «ПСЖ» будет очень легко расстаться с Лео Месси. С Неймаром немного сложнее. Мы знаем, какую роль он может иметь в клубе с точки зрения контракта. в клубе. Клуб стал маленьким заложником этого продления, оформленного Леонардо. Сможет ли он [Неймар] смириться с тем, что его переквалифицируют в другую роль в раздевалке?

В любом случае, если Неймар останется, его нужно будет полностью исключить из числа ведущих игроков. Это сложно, учитывая его статус, я согласен. В том случае, если это будет слишком сложно, нужно будет заключить соглашение, чтобы он мог искать варианты [продолжения карьеры] в других местах.

Потому что для меня расставание с Месси имеет смысл. Но логичным было бы также расстаться с некоторыми игроками, которые находятся в клубе уже четыре, пять, шесть, десять лет. Может быть, именно в этом плане нужно произвести на всех впечатление.

Некоторые скажут, что в этом году статистика [Месси] стала лучше. Да, но ее ждут не в этих матчах. Его статистика была особенно впечатляющей в первой части сезона. Мы очень хорошо знаем, что, как и Неймар, он готовился к чемпионату мира.

У нас были большие сомнения в начале сезона. У нас были большие сомнения по поводу того, в каком состоянии они приедут после чемпионата мира. Будь то Неймар, который быстро получил травму, или Месси, с его последними выступлениями с начала января, мы вынуждены констатировать, что они быстро вернулись в строй.

Для двух игроков, имеющих особый статус в «ПСЖ», их вклад слишком мал. Мы не можем сказать, что Лео Месси спас свой сезон благодаря своей статистике, вовсе нет. Мы ждали, что он будет играть важную роль в крупных матчах, как и Неймар. Что они позволят « » выйти на новый уровень, особенно в чемпионов. И сейчас мы видим, что они не справились.

Я резок в своих критических замечаниях, потому что это соответствует моему разочарованию. Лео Месси олицетворяет футбол, все, что мне нравится в футболе. Он вошел в историю футбола, он, пожалуй, величайший игрок среди всех поколений вместе взятых.

Но я крайне разочарован его вкладом в течение двух сезонов в «ПСЖ». Я даже говорю не о его вкладе на поле, а просто о том, чтобы защищать клуб в интервью, показывать, что он счастлив жить в Париже, что он обустроился… Наоборот, мы всегда видели что-то негативное. И ужасное наблюдение: как только у него появляется несколько выходных, он отправляется в Барселону. Такого никогда не делалось в Париже, в том месте, которое представляет «ПСЖ».

Это, безусловно, молодой клуб, но клуб, у которого есть история, клуб, который уважает себя. Нужно поставить себя на место игрока из Парижа, он [Месси] никогда этого не делал, поэтому я виню его за это», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».