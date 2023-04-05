Ротен хочет, чтобы Месси и Неймар ушли из «ПСЖ»: «Мы ждали, что они позволят «ПСЖ» выйти на новый уровень, особенно в ЛЧ. Они не справились»

Теги ПСЖ Жером Ротен Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Жером Ротен хочет, чтобы Лионель Месси и Неймар ушли из «ПСЖ»

«У него заканчивается контракт, так что «ПСЖ» будет очень легко расстаться с Лео Месси. С Неймаром немного сложнее. Мы знаем, какую роль он может иметь в клубе с точки зрения контракта. в клубе. Клуб стал маленьким заложником этого продления, оформленного Леонардо. Сможет ли он [Неймар] смириться с тем, что его переквалифицируют в другую роль в раздевалке?

В любом случае, если Неймар останется, его нужно будет полностью исключить из числа ведущих игроков. Это сложно, учитывая его статус, я согласен. В том случае, если это будет слишком сложно, нужно будет заключить соглашение, чтобы он мог искать варианты [продолжения карьеры] в других местах. 

Потому что для меня расставание с Месси имеет смысл. Но логичным было бы также расстаться с некоторыми игроками, которые находятся в клубе уже четыре, пять, шесть, десять лет. Может быть, именно в этом плане нужно произвести на всех впечатление. 

Некоторые скажут, что в этом году статистика [Месси] стала лучше. Да, но ее ждут не в этих матчах. Его статистика была особенно впечатляющей в первой части сезона. Мы очень хорошо знаем, что, как и Неймар, он готовился к чемпионату мира.

У нас были большие сомнения в начале сезона. У нас были большие сомнения по поводу того, в каком состоянии они приедут после чемпионата мира. Будь то Неймар, который быстро получил травму, или Месси, с его последними выступлениями с начала января, мы вынуждены констатировать, что они быстро вернулись в строй. 

Для двух игроков, имеющих особый статус в «ПСЖ», их вклад слишком мал. Мы не можем сказать, что Лео Месси спас свой сезон благодаря своей статистике, вовсе нет. Мы ждали, что он будет играть важную роль в крупных матчах, как и Неймар. Что они позволят «ПСЖ» выйти на новый уровень, особенно в Лиге чемпионов. И сейчас мы видим, что они не справились. 

Я резок в своих критических замечаниях, потому что это соответствует моему разочарованию. Лео Месси олицетворяет футбол, все, что мне нравится в футболе. Он вошел в историю футбола, он, пожалуй, величайший игрок среди всех поколений вместе взятых.

Но я крайне разочарован его вкладом в течение двух сезонов в «ПСЖ». Я даже говорю не о его вкладе на поле, а просто о том, чтобы защищать клуб в интервью, показывать, что он счастлив жить в Париже, что он обустроился… Наоборот, мы всегда видели что-то негативное. И ужасное наблюдение: как только у него появляется несколько выходных, он отправляется в Барселону. Такого никогда не делалось в Париже, в том месте, которое представляет «ПСЖ».

Это, безусловно, молодой клуб, но клуб, у которого есть история, клуб, который уважает себя. Нужно поставить себя на место игрока из Парижа, он [Месси] никогда этого не делал, поэтому я виню его за это», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ». 

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
Во всех нормальных клубах собак на тренеров вешают 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
Ответ Parce
А ротен ничего не хочет сказать про своего любимчика Мбаппе?
Не, против французов он ничего не скажет. Дикие парижане сожгут весь квартал, где живет Ротен 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trey4rch
Гнать говорит надо этих двух, а про черепашку что скажет? Я просто напомню всем, что именно Ней протащил парижан к своему единственному финалу в ЛЧ. Это был не Мбаппе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Парень со двора Шмурнова
Все понимаю, но чем Неймар заслужил в свой адрес критику, я не до конца понимаю. Ломается он не по своей воле, когда на поле - один из немногих, кто почти всегда делает разницу. Да, любит погулять, но это не запои а-ля Бест, все в рамках приличия. Ротен тут перегибает.
За непрофессиональный подход к делу: на дни рождения сестры и карнавалы стабильно выбывает, любит погулять, как вы уже отметили, отсюда набор лишнего веса, который прямо сказывается на проблемах с голеностопом, его ахиллесовой пятой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Рязанов
Всё он правильно говорит. Неймара и Месси приглашали не для чемпионата Франции. А если результат тот де, то зачем платить больше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Lionel Andres Messi 10
...Мы очень хорошо знаем, что, как и Неймар, он [Месси] готовился к чемпионату мира... __ А Мбаппе будто не готовился? Он вообще-то тоже после ЧМ просел.
По идее, благодаря Месси, клуб добрал очень много очков (Матч с Лиллем и Брестом одни из последних). Допустим, они уберут Неймара и Месси, с такой полузащитой ПСЖ с Мбаппе так и будут отлетать от Лансов 3:1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
компотик
С полузащитой то есть у них все отлично?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамзан Азимов
Ротен наверное хочет за счет своих финансов, провести столь широко масштабное реорганизацию ПСЖ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Парень со двора Шмурнова
Все понимаю, но чем Неймар заслужил в свой адрес критику, я не до конца понимаю. Ломается он не по своей воле, когда на поле - один из немногих, кто почти всегда делает разницу. Да, любит погулять, но это не запои а-ля Бест, все в рамках приличия. Ротен тут перегибает.
Сейчас вообще какое-то обострение у бывших монегасков. Ротен, Анри, Эвра, Пети последние месяца только и трындят, что о Париже, и поливают всех подряд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Eder Teheda
А старого Роналду почему делали ? У него в отличии от Месси хотя бы желания бороться было
У Дзюбы кстати тоже было желание перейти в АПЛ, плюс у него больше голов в плей-офф ЧМ, чем у Роналду. Думаю, этих условии достаточно, чтобы мы могли начинать сравнивать Артёма и Роналду, как считаешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Парень со двора Шмурнова
Все понимаю, но чем Неймар заслужил в свой адрес критику, я не до конца понимаю. Ломается он не по своей воле, когда на поле - один из немногих, кто почти всегда делает разницу. Да, любит погулять, но это не запои а-ля Бест, все в рамках приличия. Ротен тут перегибает.
У Неймара непростая футбольная судьба, но он всегда выкладывается на 150% когда здоров, во многом из-за этого и травмируется. Нормальный клуб не будет бросать своего игрока из-за проблем со здоровьем, все адекватные фаны ПСЖ поддерживают Неймара. А Ротен какой он болельщик, обычный наёмник, отметившийся Парижем в трудовой книжке, просто хайпится на ТВ, поливая грязью всех подряд. В его полемике вообще нет положительных персонажей, облил говном уже всех кого только можно без разбора, даже легенд Верратти и Маркиньоса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ SaH4r.
почему козлов отпущения делают старого Месси? фанаты сливок даже матчи псж не смотрят, у псж убитая полузащита и Месси хоть как-то пытается донести мяч до черепахи, вспомним послелний матч с Лионом, Месси одним пасом пяткой выводит черепаху 1 на 1 и он не реализует момент
Без упоминания сливок день бы не задался? Его больше всего критикуют сами фанаты ПСЖ, причем здесь Реал вообще?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
Ответ Joel Campbell
Ну вообще-то ПСЖ добился полуфинала и финала ЛЧ ,когда лидером и с отрывом лучшим игроком был Неймар
Эти шейхи если не видят кубка - то это типа не результат. Маньяки какие-то. ПСЖ максимум и так выжимает в ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Месси не стоит ездить на выходные в Барселону, в то время как Мбаппе можно ездить на яхту к трансам, а Неймару на дни рождения и карнавалы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gordon Brown
Ответ Гуркюфф
Ротен бывший игрок сборной Франции. Вот кто
Ух ты! Аж целый бывший игрок! А, ну тогда ладно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eder Teheda
Ответ SaH4r.
почему козлов отпущения делают старого Месси? фанаты сливок даже матчи псж не смотрят, у псж убитая полузащита и Месси хоть как-то пытается донести мяч до черепахи, вспомним послелний матч с Лионом, Месси одним пасом пяткой выводит черепаху 1 на 1 и он не реализует момент
А старого Роналду почему делали ? У него в отличии от Месси хотя бы желания бороться было
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
бразил будет доить катар до 2027
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Неймара оставить!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
...Мы очень хорошо знаем, что, как и Неймар, он [Месси] готовился к чемпионату мира...
__
А Мбаппе будто не готовился? Он вообще-то тоже после ЧМ просел.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Даниил Гутин
Полузащиту вы, конечно, усилять не будете, во всём виноваты двое нападающих
перед сезоном усилили же: Солер, Руис, Санчеш...
еще надо?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
А я хочу, чтобы Ротен был закрытен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
А Мбапе как-будто красавец! Все в ЛЧ было очень даже неплохо до встречи с Баварией. Но с немцами любой клуб мог проиграть...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
А ротен ничего не хочет сказать про своего любимчика Мбаппе?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M'bappe say's hello!
Ответ Shadow1882
Дэниел или Аккерман?
Леви9😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий