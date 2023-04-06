«Барса» пропустила 9 голов в Ла Лиге в этом сезоне и 25 – в 15 играх в других турнирах
«Барселона» проиграла «Реалу» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.
Всего каталонцы пропустили 34 гола в 42 играх текущего сезона.
При этом в 27 матчах Ла Лиги в ворота «блауграны» забили 9 мячей, а в 15 играх в других турнирах – 25.
«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка
Да и если глубже погрузиться - в других турнирах команды посильнее, чем среднестатистический соперник по ЛаЛиге