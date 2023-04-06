«Барса» пропустила 9 голов в Ла Лиге в этом сезоне и 25 – в 15 играх в других турнирах

« » проиграла «Реалу» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Всего каталонцы пропустили 34 гола в 42 играх текущего сезона.

При этом в 27 матчах в ворота «блауграны» забили 9 мячей, а в 15 играх в других турнирах – 25.

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка