«Барса» пропустила 9 голов в Ла Лиге в этом сезоне и 25 – в 15 играх в других турнирах

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Класико Футбол

«Барселона» проиграла «Реалу» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Всего каталонцы пропустили 34 гола в 42 играх текущего сезона.

При этом в 27 матчах Ла Лиги в ворота «блауграны» забили 9 мячей, а в 15 играх в других турнирах – 25.

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка

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2 комментария

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zamzam
Ответ headmaster
Необычная статистика. С другой стороны - можно поставить рекорд топ-5 лиг по обороне, возможно это мотивирует игроков Барсы. Да и если глубже погрузиться - в других турнирах команды посильнее, чем среднестатистический соперник по ЛаЛиге
Ну в кубке точно чуть слабее за счёт первых раундов, но и там зарубились
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headmaster
Необычная статистика. С другой стороны - можно поставить рекорд топ-5 лиг по обороне, возможно это мотивирует игроков Барсы.
Да и если глубже погрузиться - в других турнирах команды посильнее, чем среднестатистический соперник по ЛаЛиге
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0
+5
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