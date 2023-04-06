Тренер «Акрона» Калешин о Кубке России: «Формат не очень справедливый. У клубов РПЛ преимущество: вылетают, потом у них второй шанс»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Акрон регламент Футбол

Евгений Калешин назвал не очень справедливым формат Фонбет Кубка России

– «Акрон» прошел шесть раундов, но до трофея еще три. Как оцените формат Кубка России?

– Сам по себе этот формат турнира не очень справедливый. Команды из разных лиг не в равных условиях. У клубов из РПЛ серьезное преимущество. Хотя с точки зрения интереса матч «Динамо» – «Акрон» вряд ли бы когда-то собрал почти 12 тысяч зрителей. Эта накрученность именно из-за того, что команды РПЛ вылетают, потом у них второй шанс.

Сам интерес к турниру повысился. Плюс финансовая заинтересованность – каждый раунд оплачивается. Это влияет. Практически все выставляют основные составы.

– Но ведь клубы Первой и Второй лиг в предварительном раунде играли зачастую вторыми составами, потому что шанс был минимальный, чтобы пролезть в весеннюю часть.

– Я имею в виду Премьер-лигу. А так, согласен с вами: у команд из низшего эшелона при этой формуле были минимальные шансы зайти далеко.

– Предпочтения, с кем играть, в следующем раунде есть? Вы примете дома либо «Спартак», либо «Крылья Советов».

– «Спартак»! Народная команда, в Тольятти будет сумасшедший ажиотаж. Да и просто интересно против них сыграть: хороший тренер, хорошая команда, – сказал главный тренер «Акрона».

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16 комментариев

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Ярослав Гордеев
Формат дичь по той простой причине, что дух Кубка из него выбили. И никакие разговоры про необходимость новизны и большего количества матчей здесь не работают
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goshforever
Вспоминается "очень интересный массам" Кубок времен, когда в решающих стадиях были 1,5 клуба РПЛ и толпа днищ из Первой лиги.
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Ursa7
Ответ sdzrghx
Тосно ещё ладно. А вот поражение динамо и локо от Акрона - это стыдобище навека ))
Как раз Тосно уникален. Команда юыла создана для победы над Спартаком и дальнейшего расформирования))
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sdzrghx
Ответ Ursa7
С Тосно уже поиграли))
Тосно ещё ладно. А вот поражение динамо и локо от Акрона - это стыдобище навека ))
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dreamstep
Формат реально какой-то странный придумали. Если б просто во всех стадиях было по 2 матча между собой то понятный формат, а так Спартак с Динамо вылетели и могут в итоге взять кубок.
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grom55
Про то, что формат не очень справедливый, Калешин не прав. Формат очень не справедливый. Кубковый формат всегда тем и отличался, что команда, в принципе более слабая, могла собраться и дать пинка более сильной. А теперь кто - то, условно говоря, трижды про##авший может, вдруг, оказаться победителем.
Даже не смешно
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"Iron"
Значит кто-то все таки понял формат этого турнира.)))
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Ursa7
Ответ Alestern
Тоже хотелось бы, чтобы Спартаку выпало именно с Акроном сыграть :)..
С Тосно уже поиграли))
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Игорь Пичугин
Кто выдумал этот формат, похоже на тот момент в Амстердаме находились.
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Бухгалтер2021
как выйдите в РПЛ и у вас будут шансы
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Кеша
Адекватный тренер . Фамилия какая-то очень знакомая и футбольная . Может это разные люди все были с такой фамилией . Или это династия . Молодцы тольяттинцы!
+1
-1
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Заборостроитель
Это же дабл иллюминейшн, он в киберспорте🦾, не шаришь?
0
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Мосгорсуд
Согласен, формат очень странный, кубковые матчи тем и отличаются, что нет права на ошибку.....а это турнир какой то
+24
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+21
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Alestern
Тоже хотелось бы, чтобы Спартаку выпало именно с Акроном сыграть :)..
+5
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CopaAmerica
у клубов рпл есть право на покупку второй жизни
+1
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Bartez1986
ну, в нынешней ситуации - чем больше матчей, тем лучше. а так, Калешин - молодец. Хороший тренер. И мужик адекватный
+9
-2
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