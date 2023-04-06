Тренер «Акрона» Калешин о Кубке России: «Формат не очень справедливый. У клубов РПЛ преимущество: вылетают, потом у них второй шанс»

Евгений Калешин назвал не очень справедливым формат Фонбет Кубка России

– «Акрон» прошел шесть раундов, но до трофея еще три. Как оцените формат Кубка России?

– Сам по себе этот формат турнира не очень справедливый. Команды из разных лиг не в равных условиях. У клубов из серьезное преимущество. Хотя с точки зрения интереса матч «Динамо» – «Акрон» вряд ли бы когда-то собрал почти 12 тысяч зрителей. Эта накрученность именно из-за того, что команды РПЛ вылетают, потом у них второй шанс.

Сам интерес к турниру повысился. Плюс финансовая заинтересованность – каждый раунд оплачивается. Это влияет. Практически все выставляют основные составы.

– Но ведь клубы и Второй лиг в предварительном раунде играли зачастую вторыми составами, потому что шанс был минимальный, чтобы пролезть в весеннюю часть.

– Я имею в виду Премьер-лигу. А так, согласен с вами: у команд из низшего эшелона при этой формуле были минимальные шансы зайти далеко.

– Предпочтения, с кем играть, в следующем раунде есть? Вы примете дома либо «Спартак», либо «Крылья Советов».

– «Спартак»! Народная команда, в Тольятти будет сумасшедший ажиотаж. Да и просто интересно против них сыграть: хороший тренер, хорошая команда, – сказал главный тренер « ».