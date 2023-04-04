Тренер «Акрона» Калешин: «Динамо» дрогнуло, мы – нет. Они играли хорошо, но запоминают победителя»

Главный тренер «Акрона» отметил превосходство «Динамо» над его командой в качестве игры

Клуб из Мелбет Первой лиги выбил участников Мир из Фонбет Кубка России по пенальти.

– Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд! Это главный итог.

Сейчас нет смысла говорить о содержании игры, запоминают команду-победителя. «Динамо» играло лучше нас. Но в играх на выбывание все решает характер. Мы не дрогнули, они дрогнули.

– Как вам удалось пропустить всего один мяч с игры?

– Команда верит, что в одном матче можно обыграть соперника, который превосходит уровнем. Хочется, чтобы команда хорошо выглядела. Сегодня мы играли неважно, а соперник – хорошо. Но это кубок, такие матчи бывают. Футбол – это дух. Мы отдали все, – сказал .

Сказка «Акрона» в Кубке: выбили и «Динамо». При фанатах, примчавших на поезде-чартере!