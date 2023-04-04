Тренер «Акрона» Калешин: «Динамо» дрогнуло, мы – нет. Они играли хорошо, но запоминают победителя»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Динамо Москва Спорт-Экспресс Акрон Футбол

Главный тренер «Акрона» отметил превосходство «Динамо» над его командой в качестве игры

Клуб из Мелбет Первой лиги выбил участников Мир РПЛ из Фонбет Кубка России по пенальти.

– Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд! Это главный итог.

Сейчас нет смысла говорить о содержании игры, запоминают команду-победителя. «Динамо» играло лучше нас. Но в играх на выбывание все решает характер. Мы не дрогнули, они дрогнули.

– Как вам удалось пропустить всего один мяч с игры?

– Команда верит, что в одном матче можно обыграть соперника, который превосходит уровнем. Хочется, чтобы команда хорошо выглядела. Сегодня мы играли неважно, а соперник – хорошо. Но это кубок, такие матчи бывают. Футбол – это дух. Мы отдали все, – сказал Евгений Калешин.

Сказка «Акрона» в Кубке: выбили и «Динамо». При фанатах, примчавших на поезде-чартере!

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6 комментариев

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Viktor Martunov
Ответ justbored
Не надо нам клопа, спасибо. Не только физрук, но ещё и зануда.
Может вам не надо, что то австралийцы меня в последнее время не радуют, сразу напихивают колы.
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justbored
Ответ Viktor Martunov
Скромно и верно! Юрген Клопп освобождается, Степашину намëк.
Не надо нам клопа, спасибо. Не только физрук, но ещё и зануда.
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Oops Again
когда не хватает навыков, тогда на характере. без характера не будет побед.
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инок
Пожелаю удачи Акрону в дальнейшем, пусть ваша сказка продолжается.
+2
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Viktor Martunov
Скромно и верно! Юрген Клопп освобождается, Степашину намëк.
+4
-3
+1
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skorpy55
Хорошо сказал.....
+7
0
+7
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