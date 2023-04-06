Анчелотти о хет-трике Бензема «Барселоне»: «Когда Карим в порядке, он один из лучших в мире»

Карло Анчелотти похвалил Карима Бензема за хет-трик в игре «Реала» с «Барселоной» (4:0)

«Он отлично поработал во время паузы на матчи сборных, обрел оптимальную форму. Его мастерство оказывает решающее влияние, никаких сомнений.

Он все еще один из лучших футболистов мира, бесспорно. Когда он в порядке, то входит в число лучших.

Наш механизм прогрет. Это самый важный момент сезона.

Мы проиграли «Барселоне» последние матчи, но на нашу уверенность это не повлияло. Мы довольны. Мы не потеряли самообладание, когда соперник давил, и знали, как использовать свободные зоны во время контратак. Мы провели идеальный матч», – сказал главный тренер « ».