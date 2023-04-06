Анчелотти о хет-трике Бензема «Барселоне»: «Когда Карим в порядке, он один из лучших в мире»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Футбол

Карло Анчелотти похвалил Карима Бензема за хет-трик в игре «Реала» с «Барселоной» (4:0)

«Он отлично поработал во время паузы на матчи сборных, обрел оптимальную форму. Его мастерство оказывает решающее влияние, никаких сомнений.

Он все еще один из лучших футболистов мира, бесспорно. Когда он в порядке, то входит в число лучших.

Наш механизм прогрет. Это самый важный момент сезона.

Мы проиграли «Барселоне» последние матчи, но на нашу уверенность это не повлияло. Мы довольны. Мы не потеряли самообладание, когда соперник давил, и знали, как использовать свободные зоны во время контратак. Мы провели идеальный матч», – сказал главный тренер «Реала».

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15 комментариев

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Нелысый шарлатан
Ответ Пако
Да, Карим более чем в полном порядке! И пусть продолжает в том же духе.
Может ему нужно весь сезон поститься?)
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Rio de Janeiro
Когда Карим в порядке он один из самых полезных атакующих игроков в истории футбола)
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Zidan GOAT
Но the Best вручают пешехода за пенальти в Катаре )
0
-1
-1
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Александр Прибытков
Ответ Пако
Да, Карим более чем в полном порядке! И пусть продолжает в том же духе.
Вообще машина😂 по сезону.В топ 10 даже на ЗМ не попадает.Ещё тот уровень
0
-3
-3
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Александр Прибытков
Ответ Пако
Да, Карим более чем в полном порядке! И пусть продолжает в том же духе.
Ну если он сейчас более чем в полном порядке,то ты футбол начал смотреть только вчера
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Александр Прибытков
Ответ Kyancey
Любопытно, что Карим оформил хет-трик на домашнем стадионе в ворота клуба, фанаты которого называли его «игроком одного сезона» ))) Что с лицом, ребятки?! :)))
Так и есть.Крутой 1 сезон и не больше того.А то что он забил в ворота Барсы 3,так на то он и нападающий.Не надо перегибать
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M93
Карим опять в топ форме и разрывает.
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Arrahmano Matcyev
Ответ Kyancey
Любопытно, что Карим оформил хет-трик на домашнем стадионе в ворота клуба, фанаты которого называли его «игроком одного сезона» ))) Что с лицом, ребятки?! :)))
Фанаты Реала сами 5 лет назад называли его бревном и предлагали продать)
+2
-5
-3
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Parce
Ответ Kyancey
Любопытно, что Карим оформил хет-трик на домашнем стадионе в ворота клуба, фанаты которого называли его «игроком одного сезона» ))) Что с лицом, ребятки?! :)))
Любопытно что фанаты Реала называли его бревном еще за долго до этого сезона, хотя ты еще мелкий таких вещей наверное не видел и не слышал
+5
-6
-1
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Parce
Ответ белошип
Спасибо тренеру за победу над каталонской рабыней А Бензема и дальше будет делать хет-трики всяким полосатым середнякам)
Это победа для вас как укол адреналина после -12 в ла лиге и 3 поражений подряд) Уже не говоря про 18 декабря
+1
-5
-4
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Kyancey
Любопытно, что Карим оформил хет-трик на домашнем стадионе в ворота клуба, фанаты которого называли его «игроком одного сезона» )))
Что с лицом, ребятки?! :)))
+19
-2
+17
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белошип
Спасибо тренеру за победу над каталонской рабыней
А Бензема и дальше будет делать хет-трики всяким полосатым середнякам)
+4
-4
0
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Sobachkin
Карим монстр!
+1
-1
0
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Tristan...
Знал, что рано или поздно увижу хет трик в Класико в ворота Барсы. Рад, что это сделал именно Бензема. Крутое достижение.
+10
-1
+9
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Пако
Да, Карим более чем в полном порядке! И пусть продолжает в том же духе.
+5
-1
+4
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