«Зенит» и Aspire станут партнерами. Это главная спортивная академия Катара

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Катар Сборная Катара по футболу Чемпионат.com Футбол

«Зенит» заключит партнерство с катарской академией Aspire

На базе академии Aspire сборная Катара собиралась для участия в домашнем чемпионате мира.

Как сообщает «Чемпионат», в рамках партнерства «Зенита» с академией планируется проводить стажировки игроков и тренеров, а также организовывать совместные турниры.

Aspire – главная спортивная академия Катара. Несколько ее выпускников играют за местную футбольную сборную.

Ранее сообщалось, что «Зенит» включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта.

Катар реально развивает футбол: создал самую богатую академию мира, купил для выпускников клубы в Европе и выиграл Кубок Азии

3 комментария

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Виталик Украинский
Ответ Спартак сила
полит проект чего греха таить
Пищевику не доверят важные дела, репутация-с..
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Ростов-на-Дону
Санька Кержакова туда и, хана делу.
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Спартак сила
полит проект чего греха таить
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