«Зенит» и Aspire станут партнерами. Это главная спортивная академия Катара

«Зенит» заключит партнерство с катарской академией Aspire

На базе академии Aspire сборная собиралась для участия в домашнем чемпионате мира.

Как сообщает «Чемпионат», в рамках партнерства « » с академией планируется проводить стажировки игроков и тренеров, а также организовывать совместные турниры.

Aspire – главная спортивная академия Катара. Несколько ее выпускников играют за местную футбольную сборную.

Ранее сообщалось, что «Зенит» включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта.

Катар реально развивает футбол: создал самую богатую академию мира, купил для выпускников клубы в Европе и выиграл Кубок Азии