«Зенит» и Aspire станут партнерами. Это главная спортивная академия Катара
«Зенит» заключит партнерство с катарской академией Aspire
На базе академии Aspire сборная Катара собиралась для участия в домашнем чемпионате мира.
Как сообщает «Чемпионат», в рамках партнерства «Зенита» с академией планируется проводить стажировки игроков и тренеров, а также организовывать совместные турниры.
Aspire – главная спортивная академия Катара. Несколько ее выпускников играют за местную футбольную сборную.
Ранее сообщалось, что «Зенит» включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта.
Катар реально развивает футбол: создал самую богатую академию мира, купил для выпускников клубы в Европе и выиграл Кубок Азии
3 комментария