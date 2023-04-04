Лэмпард присутствует на матче «Челси» и «Ливерпуля». Экс-тренер «синих» без работы с января

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Ливерпуль премьер-лига Англия телевидение болельщики Футбол

Фрэнк Лэмпард присутствует на матче «Челси» и «Ливерпуля»

Фрэнк Лэмпард присутствует на матче «Челси» и «Ливерпуля».

«Челси» принимает «Ливерпуль» на «Стэмфорд Бридж» в отложенном матче 8-го тура АПЛ.

Бывший главный тренер «синих» был замечен на трибуне во время матча. Кадры с ним были показаны в телетрансляции.

44-летний специалист остается без работы после увольнения из «Эвертона» в январе этого года.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

9 комментариев

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Velirpa
без работы сидит топарь, бгг
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Люблю Марго Робби
Ответ DolJun
если никто не согласится до конца сезона - то нужно лэмпарда ставить, всяко будет лучше поттера.
Лучше Биг Сэм, как раз тренер для середнячка
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Акира_1
Ответ Артём Околович
сейчас возглавит Челси и выиграет ЛЧ на багаже Поттера
Френк поможет только если сам выйдет на поле и начнёт наконец попадать в ворота, чего не может Хаверц, Ковачич и компания. 😄
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Ussaev M
спасибо, не надо
+1
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DolJun
если никто не согласится до конца сезона - то нужно лэмпарда ставить, всяко будет лучше поттера.
+5
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+5
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Артём Околович
сейчас возглавит Челси и выиграет ЛЧ на багаже Поттера
+5
-1
+4
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ZarvuR2020
Ответ Ярик01
Лучше уж волшебника вернуть
Да уж лучше Лэмпарда
+2
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therealgreenman
А как легенда клуба он не может присутствовать на матче своей любимой команды?
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Ярик01
Лучше уж волшебника вернуть
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-1
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