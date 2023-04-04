Лэмпард присутствует на матче «Челси» и «Ливерпуля». Экс-тренер «синих» без работы с января
Фрэнк Лэмпард присутствует на матче «Челси» и «Ливерпуля»
Фрэнк Лэмпард присутствует на матче «Челси» и «Ливерпуля».
«Челси» принимает «Ливерпуль» на «Стэмфорд Бридж» в отложенном матче 8-го тура АПЛ.
Бывший главный тренер «синих» был замечен на трибуне во время матча. Кадры с ним были показаны в телетрансляции.
44-летний специалист остается без работы после увольнения из «Эвертона» в январе этого года.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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