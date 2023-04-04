Лэмпард присутствует на матче «Челси» и «Ливерпуля». Экс-тренер «синих» без работы с января

Фрэнк Лэмпард присутствует на матче «Челси» и «Ливерпуля»

Фрэнк Лэмпард присутствует на матче «Челси» и «Ливерпуля».

«Челси» принимает «Ливерпуль» на «Стэмфорд Бридж» в отложенном матче 8-го тура АПЛ.

Бывший главный тренер «синих» был замечен на трибуне во время матча. Кадры с ним были показаны в телетрансляции.

44-летний специалист остается без работы после увольнения из «Эвертона» в январе этого года.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.