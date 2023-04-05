«Когда «Динамо» вообще что-то выигрывало? Клуб в шоковом кризисе». Мостовой о вылете бело-голубых из Фонбет Кубка России

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Мостовой Чемпионат.com Акрон Футбол

Александр Мостовой прокомментировал вылет «Динамо» из Фонбет Кубка России

В 1/2 финала Пути регионов бело-голубые уступили тольяттинскому «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти).

«Динамо» в шоковом кризисе. Вылет из Кубка – это сильный удар для них.

В команде слишком много молодежи – слишком много их возвышают. Надо быть немного скромнее.

Но когда у нас «Динамо» вообще что-то выигрывало?» – сказал бывший игрок сборной России.

В последний раз «Динамо» завоевывало трофей в 1995 году, выиграв Кубок России.

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7 комментариев

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Caniball
Ответ llolishe
А когда Спартак что-нибудь выигрывал?
Спартак - действующий обладатель кубка России.
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Evgeny Trifonov
Ответ llolishe
А когда Спартак что-нибудь выигрывал?
относительно Динамо не всё так печально у него.
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marco -81
С Лешим стоит согласиться в этот раз.
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alfadi
Фнл
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llolishe
А когда Спартак что-нибудь выигрывал?
0
-2
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Hong Kil
Чемпионы Пердива. Турнир Дна.
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Вова Гаврилов
Мостовой тоже уже давно в шоковом кризисе
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