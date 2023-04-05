«Когда «Динамо» вообще что-то выигрывало? Клуб в шоковом кризисе». Мостовой о вылете бело-голубых из Фонбет Кубка России
Александр Мостовой прокомментировал вылет «Динамо» из Фонбет Кубка России
В 1/2 финала Пути регионов бело-голубые уступили тольяттинскому «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти).
«Динамо» в шоковом кризисе. Вылет из Кубка – это сильный удар для них.
В команде слишком много молодежи – слишком много их возвышают. Надо быть немного скромнее.
Но когда у нас «Динамо» вообще что-то выигрывало?» – сказал бывший игрок сборной России.
В последний раз «Динамо» завоевывало трофей в 1995 году, выиграв Кубок России.
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