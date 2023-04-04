Ари о Дзюбе: «Невероятно сильный игрок. Ему ничего не стоит побить рекорд Кержакова»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Кержаков Ари Футбол

Ари считает, что Артем Дзюба способен побить рекорд Александра Кержакова по голам среди россиян

Дзюба забил 223 мяча в официальных матчах. На счету Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 гола.

«Дзюба невероятно сильный игрок. Один из лучших, с кем я играл в России. Артем вернулся на свой уровень, потому что в России в него поверили. Здесь его все знают и любят. Это очень мотивирует. Ему ничего не стоит побить рекорд Кержакова. В ближайшее время Дзюба сто процентов сделает это.

Сейчас он звезда российского футбола. «Локомотив» обязан продлить с ним контракт. Это пойдет на пользу обоим. Таких нападающих в России единицы. Дзюбу нужно ценить.

Неважно, сколько ему лет. Он будет играть на высоком уровне еще минимум 2-3 года и забьет много голов. Кроме того, думаю, двери в другие страны для него тоже по-прежнему открыты», — сказал бывший форвард «Спартака».

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4 комментария

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Simplicissimus
Да у Рукаку с Банкротом на самом деле больше общего, чем кажется) Вот хотя б по 1 новому глаголу привнесли в Великий и Могучий))
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Ростов-на-Дону
Верно подметил Ари: рекорд Кержакова ничего не стоит!
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mr.snooker
Сильный для первенства водокачки
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urloff
Года 3 назад этот прогноз чего-то бы стоил, а сейчас когда 10 мячей осталось....
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