Ари о Дзюбе: «Невероятно сильный игрок. Ему ничего не стоит побить рекорд Кержакова»

Ари считает, что Артем Дзюба способен побить рекорд Александра Кержакова по голам среди россиян

Дзюба забил 223 мяча в официальных матчах. На счету Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 гола.

«Дзюба невероятно сильный игрок. Один из лучших, с кем я играл в России. Артем вернулся на свой уровень, потому что в России в него поверили. Здесь его все знают и любят. Это очень мотивирует. Ему ничего не стоит побить рекорд . В ближайшее время сто процентов сделает это.

Сейчас он звезда российского футбола. « » обязан продлить с ним контракт. Это пойдет на пользу обоим. Таких нападающих в России единицы. Дзюбу нужно ценить.

Неважно, сколько ему лет. Он будет играть на высоком уровне еще минимум 2-3 года и забьет много голов. Кроме того, думаю, двери в другие страны для него тоже по-прежнему открыты», — сказал бывший форвард «Спартака».