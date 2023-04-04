Где смотреть Торино – Рома, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 8 апреля

Теги Рома Торино серия А Италия Футбол

В субботу, 8 апреля, сыграют Торино и Рома в 29 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико ди Торино».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Торино – Рома

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Торино: все новости

Рома: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Торино – Рома

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