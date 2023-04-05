Тренер «Челси» Сальтор про 0:0: «Ливерпулю» мы ничего не позволили создать. У парней все начнет получаться – они этого заслуживают»

Тренер «Челси» Бруно Сальтор доволен тем, что команда сдержала атаку «Ливерпуля» (0:0)

«Сложно получить удовольствие от происходящего, когда ты так сосредоточен на игре. Я пытался подсказывать футболистам настолько, насколько это возможно.

После того, что произошло в воскресенье, мы вчера проводили восстановительное занятие. Я пытался провести время с игроками, поговорить с ними. Думаю, они отдали все силы.

Мы с близкие друзья, было тяжело [после его увольнения]. Сложно быть здесь без него, но я стараюсь изо всех сил.

Мы создавали моменты. Мы забили, но был офсайд. У парней все начнет получаться – они этого заслуживают.

Мы ничего не позволили создать «Ливерпулю». Они давили числом, но я доволен игрой нашей тройки в защите. У нас некоторые игроки соблюдают пост, некоторые вернулись после травмы. Канте великолепен, он очень хорошо играет и показывает себя лидером.

Мы сосредоточимся на ежедневной работе. Парни выкладываются. Сезон очень тяжелый. Они тоже люди, нужно им помочь», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » в эфире Sky Sports.