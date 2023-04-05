Тренер «Челси» Сальтор про 0:0: «Ливерпулю» мы ничего не позволили создать. У парней все начнет получаться – они этого заслуживают»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Бруно Сальтор Грэм Поттер Футбол

Тренер «Челси» Бруно Сальтор доволен тем, что команда сдержала атаку «Ливерпуля» (0:0)

«Сложно получить удовольствие от происходящего, когда ты так сосредоточен на игре. Я пытался подсказывать футболистам настолько, насколько это возможно.

После того, что произошло в воскресенье, мы вчера проводили восстановительное занятие. Я пытался провести время с игроками, поговорить с ними. Думаю, они отдали все силы.

Мы с Поттером близкие друзья, было тяжело [после его увольнения]. Сложно быть здесь без него, но я стараюсь изо всех сил.

Мы создавали моменты. Мы забили, но был офсайд. У парней все начнет получаться – они этого заслуживают.

Мы ничего не позволили создать «Ливерпулю». Они давили числом, но я доволен игрой нашей тройки в защите. У нас некоторые игроки соблюдают пост, некоторые вернулись после травмы. Канте великолепен, он очень хорошо играет и показывает себя лидером.

Мы сосредоточимся на ежедневной работе. Парни выкладываются. Сезон очень тяжелый. Они тоже люди, нужно им помочь», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Челси» в эфире Sky Sports.

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8 комментариев

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инок
С такой реализацией моментов Челси ни один тренер не поможет...
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kabanchiks
Ответ Ман Сити
Я не знаю кто это. Но он явно сильнее физрука Клоппа. Но у клоппа сильнее судьи.
Самые сильные судьи у Шити. Об этом все знают, Родри не даст соврать. Куда там Ливерпулю до голубых коррупционеров
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Дамир Байназаров
Ответ Футбол_это_жизнь
Так зайди на любую ветку Барсу. И сегодня его не было по причине того, что копит силы на завтрашний матч Барселоны.
Аа всё, я спокоен. Он здесь) Я забыл что этот позорник модератор этого сайта. Сразу удалил мой коммент. Хотя там написано дословно "Кто нибудь видел должуна? я преживаю за него" Где тут нарушение правил сайта или какое то оскорбление?)) Такой смешной, чистит комменты про себя
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LeFonte
Игра была равна, играли два..
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Ман Сити
Я не знаю кто это. Но он явно сильнее физрука Клоппа. Но у клоппа сильнее судьи.
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Ненавидящий2.0
Он прав. Вообще ничего не позволили сделать. Удачи в матчах с Реалом и побольше везения, а то в прошлый раз вылетели от Реала по большому счёту как раз из-за жуткого невезения. Почти как в этом матче, только с ещё большим в масштабе
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Зверёк
Пересидел хомяк своего кента.Некрасивый поступок
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Футбол_это_жизнь
Ответ Дамир Байназаров
Комментарий удален модератором
Так зайди на любую ветку Барсу. И сегодня его не было по причине того, что копит силы на завтрашний матч Барселоны.
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Дамир Байназаров
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